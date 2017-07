PSG fiton Superkupën e Francës pas triumfit ndaj Monacos (Video)

Paris Saint-Germain ka fituar ndaj Monacos 2-1, duke triumfuar kështu në finalen e Superkupës së Francës.

Dita e sotme i ka parë dy skuadrat më të forta franceze të momentit të ndeshen mes vete në Superkupën e Francës, njëra si fituese e titullit dhe tjetra e Kupës.

Ashtu si mendohej edhe ndodhi, pasi të dy skuadrat luajtën lojë të hapur dhe ishin të etura për të fituar në fund trofeun, por PSG-ja për një nuancë ishte më e mirë.

Aksion gjatë ndeshjes: Mbappe vs Verratti

Pjesa e parë e takimit u karakterizua me raste të mira nga të dyja skuadrat, por ishin Monaco ata të cilët shënuan në minutën e 30 me anë të Djibril Sidibe, i cili shënoi një gol të bukur për 1-0, duke e paraboluar portierin kundërshtar dhe skuadrat shkuan në pushim me këtë rezultat.

Sidibe duke festuar golin së bashku me bashkëlojtarët

Në pjesën e dytë ishte skuadrat e Unai Emeryt, ajo e cila diktoi ndeshjen duke gjetur shpejt golin e barazimit 1-1 me anë të Dani Alvesit, i cili shënoi një supergol nga goditja e dënimit prej rreth 30 metrave.

Festa e Alvesit pas golit të ‘çmendur’

Luhej minuta e 63 kur PSG gjeti edhe golin e epërsisë për 2-1, ku pas një aksioni mirë të ndërtuar ishte mesfushori francez, Adrien Rabiot, i cili shënoi me kokë.

Rabiot duke iu gëzuar golit të epërsisë

Pas këtij goli, Monaco u mundua të gjithë forcat të barazojnë rezultatin, por pa pasur sukses dhe ndeshja përfundoi me fitoren 2-1 të PSG-së, të cilët në fund iu gëzuan triumfit në Superkupën e Francës. /Telegrafi/

Sidibe scored this ridiculously good goal for Monaca against PSG earlier in the French Super Cup pic.twitter.com/IRxEk8n7PD — Big Nothing (@BigNothingPod) July 29, 2017