PSG dhe planet për largimin e Cavanit

Zyrtarisht nuk do ta pranojnë kurrë, por PSG ka një plan sekret në merkato mbi të cilin po punon prej kohësh. Do të largohet Cavani, që pavarësisht se u përqafua me Neymar në ndeshjen e fundit me Bordeaux ku braziliani gjuajti dhe 11 metërshin, nuk është se shkon shumë mirë me blerjen 222 milionëshe. Në vend të El Matador do të afrohet Alexis Sanchez, me mediat franceze që e japin për të sigurt rokadën në sulm verën e ardhshme. Një operacion që do të ishte pozitiv edhe në këndvështrimin e fair play-t financiar, duke qenë se kiliani do të vinte me parametra zero pasi i skadon kontrata me Arsenalin. Ndërkohë klubet e mëdha të Europës, janë gati të përfitojnë dhe duhet thënë se pretendentët për shërbimet e Cavanit nuk mungojnë.

Duke nisur nga Real Madrid, që nuk do të kishte problem të përballonte pagën e lartë të uruguaianit me Cavanin që mund të joshet jo vetëm nga sharmi i padiskutueshëm i Realit por edhe nga mundësia për të luajtur me Cristiano Ronaldon. Në Angli japin ndërkohë në pole position Chelsean, me blutë që janë madje të ndërhyjnë në merkato që në janar për t’ju paraprijë konkurentëve. Në të ardhmen e Cavanit mund të jetë edhe Bajerni, dhe kjo për arsyen e thjeshtë se Reali i Madridit synon prej kohësh Levandovskin që nuk duket aq i kënaqur te bavarezët dhe nëse bomberi polak shkon në Bernabeu atëherë në Bavari do të hidhej menjëherë në sulm për Cavanin. Ëndërrojnë ndërkohë rikthimin e sulmuesit në Itali dhe Juventusi e Napoli, me bardhezinjtë që mund të bëjnë një tentativë për El Matador, ndërkohë që te Napoli mund të synojnë të përfitojnë dhe nga marrëdhënia e mirë me sulmuesin që me fanellën e kaltër ka realizuar 104 gola në 138 ndeshje.