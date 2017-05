Pse u largua Labinotë Demi – Murtezi nga Partia e Drejtësisë?

Labinotë Demi –Murtezi, nuk është më anëtare e Partisë së Drejtësisë.

Vendimin e saj përfundimtar për largim nga ky subjekt partiak, ish-deputetja e Kuvendit të Kosovës, e bëri të ditur në një status të saj të publikuar në rrjete sociale, përcjellë Klan Kosova.

Në njoftimin e saj ajo ka dhënë detaje dhe arsyet pse është larguar nga partia e cila drejtohet nga Ferid Agani duke pohuar se mospajtueshmëria në shumë pika të organizimit të brendshëm deri në situata të papërballueshme të një komunikimi të ulët, ishin të patejkalueshme për të.

Njoftimi i plotë:

Të nderuar qytetarë

Të nderuar antarë dhe simpatizantë të Partisë së Drejtësisë

Më lejoni t’ju njoftoj se nga mbrëmë unë më nuk jam pjesë e strukturave udhëheqëse të Partisë së Drejtësisë. Zhvillimet e shumta në kundërshtim me statutin e partisë, mospajtueshmëria në shumë pika të organizimit të brendshëm deri në situata të papërballueshme të një komunikimi të ulët, ishin të patejkalueshme për mua me ç’rast edhe u deryrova të distancohem nga ajo mënyrë e menaxhimit të partisë.

Programi i partisë me të cilën kam punuar plot gjashtë vite, është artikulim i vlerave tona të përditshme, vlera të popullit me traditë të lartë kombëtare e fetare. Ato vlera mbesin sublime për t’i kultivuar, dhe kësisoj do të vazhdoj të jap kontributin tim edhe politik, me shpresë se një ditë Partia e Drejtësisë do të frymojë e lirë në kuptimin e plotë të fjalës mbi bazën statutore që ka, me mundësi të një hapësire edhe më të madhe për demokraci brendapartiake.

Ju falënderoj nga zemra për mbështetjen dhe kurajon që më keni dhënë, për të gjitha këshillat dhe kritikat e vazhdueshme që për mua kanë qenë gjithmonë shumë domethënëse. Vazhdoni të punoni aty ku i shihni vlerat reale dhe përkushtimin e madh, ngase shoqēria jonë ka shumë nevojë për kristalizimin dhe reflektimin publik të vlerave të saj, në dobi të organizimit më të mirë të jetës shoqërore e politike.

Me respekt,

Labinotë Demi-Murtezi.