Pse Serbia i frikësohet anëtarësimit të Kosovës në Interpol?

Anëtarësimi eventual i Kosovës në Interpol për Serbinë sic theksojnë disa nga zyrtarët e këtij vendi do të ishte e sfiduese dhe e pa favorshme. Asambleja e Përgjithshme e Interpolit fillon më 26 shtator në Pekin. Disa nga mediet serbe shkruajnë se SHBA po përdor të gjitha forcat që Kosova të bëhet anëtare e kësaj organizate, transmeton Kosova.info. Por pse I frikësohet Beogradi anëtarsimit të Kosovës në Interpol? Analisti serb Aleksandër Pavic thotë se me këtë rast Prishtina do të kishte mundësinë të ngrisë aktakuza kundër të gjithë atyre për të cilët konsiderohen apo dyshohet të kenë bërë krime. Kjo sic theksoi do ti gjasonte situatës që kishte ndodhur në një kohë me Kroacinë, duke qenë që Prishtina mund të akuzojë gjithë ata që kanë luftuar në Kosovë, qoftë në forcat policore serbe apo ushtri, që do të nxiste një psikozë në vend. Një situatë e tillë do të krijonte problem të madh vendor, duke qenë që ata njerëz që vetëm kanë “mbrojtur vendin” e tyre , mund të gjinden në ndonjë akuzë, qoftë publike apo të fshehtë. Ata do ti nënshtroheshin presioneve të mëdha dhe problemeve, ndërsa frikë e madhe do të sundonte në mes njerëzve nëse në përgjithësi guzojnë të largohen nga Serbia”, ka thënë ai. Pavic thotë se projekti I pavarësisë së Kosovës ende është actual në vendet perëndimore, si dhe politika e SHBA-së kur është fjala për Ballkanin, aspak nuk ka ndryshuar, andaj pikërisht përfaqësuesit amerikan do të mbështesin fuqishëm anëtarsimin e Kosovës në këtë organizatë më të madhe policore. Në Pekin nga pala serbe do të jetë ministri i Punëve të Brendshme Nebojsha Stefanoviq. “Na pret një detyrë shumë e vështirë diplomatike, por jem i të bindur se me forcën e argumenteve tona do ta pengojmë qëllimin e Prishtinës dhe të aleatëve të saj që Kosova të bëhet anëtar i plotfuqishëm i Interpolit”, ka thënë Stefanoviq. Asambleja e Përgjithshme të Interpolit do të mbahet nga 26 – 29 shtator. Edhe pse zyrtarët e Kosovës kërkesën për anëtarsim në Interpol e kanë dorëzuar vitin e kaluar, asokohe në Asamblen në Indonezi votimi është shtyer që të bëhet një studim për anëtarësimin e saj. Kjo analizë është kryer, ndërsa Këshilli ekzekutiv I Interpolit verës ka dhënë dritë jeshile që kërkesa e Prishtinës të jetë në rend dite në Asanmblen e këtij viti në Peking.

Por Ministri i Jashtëm i Kosovës, Behgjet Pacolli, ka thënë se Kosova mund të tërhiqet nga kandidimi për anëtarësim në Interpol për shkak se është larg sigurimit të votave të mjaftueshme për anëtarësim.

Sipas tij, Kosova nuk ka punuar mjaftueshëm për këtë anëtarësim, por problemet janë shtuar edhe se Samiti i radhës do të mbahet në Kinë, që nuk e njeh shtetin e Kosovës. “Anëtarësimi në Interpol ka kërkuar një punë më të madhe dhe një angazhim më të madh. Në momentin kur kam ardhur kam pa se është punuar, por jo sa duhet. Unë jam shumë skeptik dhe nuk jam fare i inkurajuar që ne të themi se çdo gjë do të shkojë si duhet në këtë anëtarësim, sepse nikoqiri i këtij samiti ka barikaduar çdo gjë. Akoma s’i ka dërguar vizat që përfaqësuesit tanë të marrin pjesë. Është përgjegjësi e madhe që të them të tërhiqemi. E them me bindje se njerëzit do ta kuptojnë, por ndoshta në bashkëpunim, sidomos me SHBA-në, duhet të bëjmë tërheqje taktike dhe të bëhemi gati për samitin e ardhshëm të vitit të radhës, që do të mbahet në Abu Dhabi ku edhe të kemi votat e mjaftueshme. Të mos lejojmë të zhgënjehemi”, ka thënë ai për Interaktiv të KTV-së.

Pacolli ka thënë se për pak ditë pune ka siguruar 25 nota verbale që konfirmojnë mbështetjen në samitin e radhës të Interpolit, por që është shumë larg numrit të mjaftueshëm të votave për pranim. Aty ka thënë se duhet të jenë 115 vota pro. Ministri I Brendshëm i Serbisë Stefanovic tha se para vendit të tij është një detyrë e vështir diplomatike edhe pse është I sigurt se Beogradi ka mjaft argumente që të sfidojë qëllimin e Prishtinës. /KI/