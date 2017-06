Pse ndodhin ngërçet dhe s’i t’ia lehtësoni bebes

Kolikat e barkut, të njohura në popull si ngërçe, janë një prej dukurive më të shpeshta te foshnjat e porsalindura dhe një prej gjërave më shqetësuese për nënat e reja.

Këto ngërçe më së shpeshti paraqiten nga java e dytë e jetës dhe zgjatin disa muaj deri në një vit, por më së shpeshti ndalojnë në muajin e gjashtë.

Ngërçet janë pjesë e fazës së zhvillimit në jetën e bebes, janë të parrezikshme dhe konsiderohen si gjendje normale. Shkaku i ngërçeve në stomak vazhdon të jetë i paqartë.

Njëri prej shkaktarëve të kësaj dukurie konsiderohet papjekshmëria e mjaftueshme e sistemit enzimatik dhe çrregullimi në nivelin e nyjave neuromuskulare.

E vërteta është se enzimat në zorrë ndonjëherë nuk janë mjaft të zhvilluara, kështu që ekziston një disharmoni ndërmjet sasisë së ushqimit të marrë dhe kapacitetit të enzimave si dhe funksionit të zorrëve.

Në stomakun e të ëmës bebja e ka marrë ushqimin e përpunuar. Pas lindjes bebja merr qumështin e nënës me dendësi të caktuar si dhe me kaloritë përkatëse, gjë që shkakton probleme në tretjen e ushqimit të marrë.

Te foshnja në këto raste paraqiten disa lëvizje në formë të ngërçeve në zorrë të cilat përpiqen ta shtyjnë ushqimin. Këto ngërçe të zorrëve shkaktojnë dhembje mjaft të mëdha prandaj edhe foshnja qan me zë mjaft të lartë.

Me rritjen e foshnjës edhe trakti digjestiv i saj zhvillohet dhe përkryhet për ushqimin e ri.

Si t’ia lehtësohen ngërçet bebes tuaj?

Duke mbajtur si duhet beben me rastin e dhënies gji mund t’i ndihmoni t’i lehtësojë ngërçet në stomak. Nëna duhet të zërë pozitë të rehatshme dhe të shtrihet dhe që fëmijën t’ia afrojë gjirit (jo të përkulet mbi beben).

Foshnja duhet të kapë thimthin e gjirit dhe sipërfaqen përreth, kështu që e tërë goja t’i mbushet me sisë, në ç’mënyrë zvogëlohet mundësia që të thithë ajrin.

Mbas dhënies gji foshnja duhet patjetër të ngrihet në mënyrë që të gogësijë. Më së miri është që të vihet në parzmat e së ëmës në anën e krahut (koka e foshnjës duhet të jetë mbi krahun e së ëmës).

Hulumtimet më të reja kanë dëshmuar se dhënia e çajeve të ndryshme ose pikave kundër ngërçeve nuk ndikojnë në zvogëlimin ose zhdukjen e plotë të ngërçeve.

Lëngu i konsumuar vetëm do të plotësojë vëllimin e stomakut (e me vetë këtë foshnja do të marrë sasi më të vogël të ushqimit, përkatësisht qumësht nga e ëma) por nuk do të zvogëlohen dhembjet.

Foshnjës do t’i ndihmoni më së miri nëse i jepni gji në mënyrë të rregullt dhe në qoftë se, kur qan me dhembje dhe e shqetësuar, e mbështetni në parzmat tuaja.