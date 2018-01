Pse Gjuriqi hesht kërcënimet që ka marrë Ivanoviqi dhe kërkon ndërprerjen e dialogut?

Vrasja e Oliver Ivanovicit, lideri i Iniciativës Qytetare “Liri, Demokraci, Drejtësi”, gjatë ditës së djeshme, ka dëshmuar për situatën e brishtë në pjesën veriore të vendit, shkruan Kosova.info.

Një deklaratë që tërheq vëmendjen ka të bëjë me atë të Marko Gjuriqit shefit të zyrës për Kosovë të Qeveris së Serbisë i cili ka thënë se nuk ka vazhdim të dialogut derisa nuk marrin përgjigje për vrasjen e Ivanoviqit. Nuk është hera e parë që për çdo vrasje Gjuriqi të drejtojë gishtin nga pala shqiptare. Ivanoviqi sa ka qenë deputetë i Kuvendit të Kosovës ka lëvizur lirshëm në Prishtinë dhe qytete të tjera dhe asnjëherë nuk është sulmuar.

Po të njëjtën ditë, katër vite më parë më 2014 është vrarë edhe bashkëpunëtori i afërt i Ivanoviqit, Dimitrije Janicijevic pas orëve të pasmesnatës para shtëpisë së tij nga armë automatike. Ai ishte kandidatë për kryetar të komunës në zgjedhjet lokale në listën e Partisë së Pavarur Liberale. Edhe Ivanoviqi në zgjedhjet e fundit, pas daljes nga burgu, thuhet se ka qenë i izoluar nga mediat serbe.

Me rastin e vrasjes së Ivanoviqit, në rrjetin Tviter kryetari i NUNS (Unioni i pavarur i gazetarëve të Serbisë) Slavisha Lekiq ka akuzuar Listë Serbe dhe Marko Gjuriqin. “Bravo serbë nga Kosova, bravo lista e q…rë [email protected], bravo Marko Gjuriq!”, shkruan ai derisa shtron pyetjen si është e mundur që Ivanoviqin të mos e kishin vrarë në Prishtinë, Gjakovë apo Pejë, por mu në Mitrovicën e veriut?!

Redaktorja e portalit “KoSSev” Tanja Llazareviq në emisionin Pressing të TV N1 tha se nuk dëshiron të politizojë vrasjen e Ivanoviqit as të mos spekulojë se kush mund të qëndrojë prapa këtij akti, por thekson se Mitrovica veriore në katër vitet e fundit është bërë vend i rrezikshëm për jetë dhe se lideri i SDP i është ekspozuar sulmeve të tmerrshme verbale. Në korrik të vitit të kaluar automjetit të Ivanoviqit i është vënë zjarri në rrugën Llolla Ribar në Mitrovicë. Ivanoviqi asokohe nuk deshi të spekulojë se kush qëndron prapa sulmit, por konsideronte si motiv mund të ishte angazhimi i tij i ardhshëm politik.

“Nuk kam ndonjë konflikt me askënd. Nuk kam ndonjë biznes ilegal, nuk kam asgjë që do të qonte në konflikt me njerëz, e vetmja që mund të ndodhë është të kem kundërshtarë politik, por kjo nuk guxon të jetë arsye për diçka të tillë”, ka thënë asokohe Ivanoviq.

Vitin e kaluar në fushatën e Lista Serbe është kyçur edhe shefi i zyrës për Kosovë Gjuriq i cili ka thënë se çdo votë kundër kandidatëve të tyre është votë kundër interesave të popullit serb! Por lideri i Iniciativës qytetare dhe kandidati për kryetar të pjesës veriore të Mitrovicës, Ivanoviq më 21 tetor të vitit të kaluar e vlerësoi atë deklaratë si të pasaktë dhe jo përgjegjëse.

“Kjo është një deklaratë që do të ndajë serbët, sepse në aktivitetet e deritashme të gjitha deklaratat kanë shkuar në atë drejtim”, ka thënë Ivanoviq.

Dy ditë më vonë për agjencinë Fonet ai ka thënë se “kundërshtari ynë nuk është Lista Serbe, por qeveria e Serbisë me të gjitha potencialet e saj”. Këtë deklaratë e bëri një ditë pas zgjedhjeve lokale në Kosovë. Ndërsa në një nga intervistat e fundit më 12 janar për agjencinë Srna ka shprehur frikë për sigurinë e tij.

“Frikësohem që në këtë situatë jo stabile mund të viktimizohet ndonjë i pafajshëm, dhe më duhet të pranojë se edhe vetë frikësohem për sigurinë time”.

Në veri të Kosovës veprojnë mjaft organizata me orientim pro rus si “Zavetnici”, “Kosovski Front” etj. që kritikojnë pushtetin aktual të Serbisë por që asnjëherë Gjuriq nuk i ka cilësuar si kundërshtarë të politikës zyrtare.

Ditë më parë departamenti amerikan i shtetit ka alarmuar qytetarët që udhëtojnë në Kosovë të jenë të kujdesshëm për shkak të rrezikut nga terrorizmi njëherit duke paralajmëruar që të shqyrtojnë udhëtimin në veri të Kosovë për shkak siç thanë “trazirave të qytetarëve”. /Kosova.info/