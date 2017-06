Pse disa bebe qajnë më shumë se tjerat, çfarë e shkakton

Mënyra me efektive për të komunikuar nevojat e tyre është të qarit. Pjesa me e madhe e bebeve harxhojnë 7% të ditës duke qarë.

Prindërit e rijnë zakonisht u duhet pak kohe qe të mësojnë të interpretojnë se perse qan fëmija e tyre. Zakonisht pas katër ose gjashte muajsh ata janë ne gjendje të dallojnë të qarën nga dhimbja, të qarën kur janë të uritur ose pa gjumë si dhe atë që bebet bëjnë kot.

Shume bebe të vogla kane episode qarjesh të mëdha që mendohet të shkaktohet nga ndonjë shqetësim, por kjo gjë nuk është vërtetuar. Edhe ne moshën nënte muajsh, një në katër bebe , kane këto faza te qari pa ndonjë shkak.

Çfarë është e qara më të madhe?

Kur një bebe qan si zakonisht por qe dëgjohet sikur nuk është normal, kur ka ndonjë shqetësim mjekësor, ose kur është shume i lodhur.

Frymëmarrja mund te vështirësohet, dhe e qara ndërpritet nga mbytje, nevoja për të marre ajër. E qara me te madhe mund te ndodhe ne kohe te caktuara te ditës, ne vartësi të rutinës se bebes, te ushqyerit, te fjeturit etj.

Çfarë e shkakton?

Gjithmonë duhet pasur kujdes për ndonjë problem mjekësor, zakonisht infeksion i veshit, probleme me tretjen e ushqimit, probleme me rrugët e frymëmarrjes, meningjiti. Alergjitë dhe fërkimet/irritimet nga bebelinat duhen pasur në konsiderate.

Në qoftë se ka shenja ëe dukshme si e njëjtë /skuqje të lëkurës apo temperaturë të lartë, drejtohuni menjëherë tek mjeku. Javët a para të jetës është normale që bebet të qajnë pa pushim, ndonjëherë dhe ditë me radhë.

Mjeket mendojnë se nuk është gjë për tu shqetësuar dhe nuk kane shpjegim për këtë gjë. Bebet tregojnë shenja sikur janë ne dhimbje apo shqetësim mbledhin këmbët ne bark dhe skuqen ne fytyre kur qajnë, gjithashtu mund te nxjerrin gazra.

Fëmijët hane dhe shtojnë ne peshe normalisht pavarësisht nga e qara. Ne qofte se zhvillimi i fëmijës nuk është normal kontaktoni mjekun menjëherë. Dalja e dhëmbëve shkakton gjithashtu qarje qe duken si pa shkak. Beben behën te irrituar, kane temperature te lehte.

Dalja e dhëmbit te pare ndodh afërsisht nga muaji i katërt. Disa fëmije janë te ndjeshëm ndaj tensioneve ne familje ose te prishjes se rutinës. Disa fëmije te tjerë duan qe tu vihet rëndësi gjithë kohës ose pëlqejnë te keni gjithmonë dike afër.

Janë dhe disa te tjerë qe mesa duket qajnë pa arsye…Shpjegime te mundshme janë, komplikimet/traumat gjate lindjes , tentative për te çliruar stresin, pëlqimi i zërit te tyre si dhe personaliteti i bebes.

Çfarë duhet bërë?

Fillimisht duhet te eliminoni shkaqet e zakonshme te qarjes; uria, pagjumësia, bebelino e lagu, apo kur bebet kane ftohte. Bebet duhet te jene te mbështjella ne një ambient relativisht te ngrohte. Ne krevat duhet te kenë një mbulese te lehte te cilën mund ta qëllojnë me këmbe ne qofte se nxehen shume.

Bebet nuk kane nevoje për kapuça kur janë brenda ne shtëpi! Disa bebe e kane te vështire te krijon një rutine për veten e tyre, kurse disa te tjerë kane probleme për te fjetur. Duhen rreth 12 jave qe një bebe te formoje aktivitetin e duhur ne tru për te patur një rutine.

Shume bebe preferojnë te lihen ne një cep te ngrohte ne qetësi, te tjerët preferojnë te mbahen ne dore te ledhatohen.

Disa preferojnë qetësinë kurse disa te tjerë preferojnë muzikën. Ka bebe qe preferojnë ti mbash ne dore gjithë kohës. Mënyra me e suksesshme për bebet është rutina e njëjtë e larjes, gjumit, ushqimit dhe e ninullave.

Çfarë të besh kur nuk ke shpjegim për të qarat?

Pasi të keni eliminuar gjithë shkaqet e mundshme dhe jeni në pikën ku keni nevojë se nuk bën për çlodhje vendoseni beben në një vend të sigurt dhe ngrohtë, si p.sh në krevatin vet dhe dilni ne dhome tjetër, shikoni TV.

Është normale kthimi pas disa minutash për ta kontrolluar, siç është normale dhe shqetësimi qe ndjeni kur s’keni beben pranë, por përpiquni te shkëputeni ngadalë duke shtuar kohëzgjatjen midis kontrolleve. Bebet ndonjëherë pushojnë se qari ne mënyrën misterioze me te cilën nisen te qanin, por ndodh qe ndonjëherë nuk e heqin këtë ves me muaj apo vite te tera.

Sigurohuni qe te pushoni dhe te lodheni sa me shume qe te keni mundësi. Gjithmonë duhet tu thoni po ofertave per ndihme nga familjaret apo miq te besuar. Ne qofte se keni shume vështirësi me beben kontaktoni mjekun! Kërkoni ndihme para se te kthehet ne krize!