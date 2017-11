Pse Arban Abrashi iu shmang Duelit në TV Dukagjini? (Video)

Sonte në emisionin “Duel D”, të RTV Dukagjini, është dashur të përballen kandidatët për të parin e Prishtinës, Shpend Ahmeti nga Lëvizja Vetëvendosje (VV) dhe Arban Abrashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), por kandidati i LDK-së ka hequr dorë nga debati.

Përkundër kësaj udhëheqësi i emisionit “Duel D”, Arben Ahmeti, ka realizuar bisedën me kandidatin e VV-së, Shpend Ahmetin, por ka dhënë sqarime lidhur me mungesën e Abrashit në debat.

Ai tha se RTV Dukagjini menjëherë pas raundit të parë u ka dërguar të gjitha shtabeve zgjedhore planin për debatet që do të zhvillohen në kuadër të “Duel D”, pra edhe LDK-së dhe VV-së dhe debati për Prishtinë ka qenë i planifikuar për sonte, por kandidati i këtij subjekti politik nuk do të jetë në debat.

Sipas tij, ka tri ditë që janë kontakt me zyrtarët e LDK-së, derisa nuk kanë arritur që të flasin me Abrashin, për arsyet se pse ai nuk ka prezantuar sonte në emision, duke shtuar se “që tri ditë jemi në kontakt me zyrtarët e LDK, por nuk kemi arritur që të flasim me Arbashin për arsyet e mos ardhjes së sontme”.

“Për keqardhje është që ne nuk kemi pasur deklaratë zyrtare për mosardhjen në debat, në raport më RTV Dukagjini. Ne kemi pasur përpjekje deri para një ore, duke ofruar korrektësinë e nevojshme njerëzore dhe profesionale. Ne mendojmë që shtabi është përgjegjës për strategjinë e kandidatit, se ku duhet të marrë ose jo pjesë ai kandidati. Mos komunikimi është jo korrekt dhe i papranueshëm, marrë parasysh që gjërat janë vendosur, dhe nuk mund t’i ikim sot”, ka theksuar Ahmeti.

Ndryshe, Shtabi Zgjedhor i LDK-së ka njoftuar se paralajmërimi i publikuar për debatin televiziv në RTV Dukagjini është bërë pa pëlqimin e tyre.