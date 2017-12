Provat e reja rrëzojnë për toke argumentet e Komisionit shtetëror për Demarkacion

Analistë politik konsiderojnë se marrëveshja për ratifikim nuk mund të shkojë në Kuvend pa u sqaruar pretendimit e Komisionit të ri Shtetëror se Komisioni paraprak ka falsifikuar hartat.

Çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, që është një nga kushtet për liberalizim vizash, vazhdon të mbetet pezull dhe nuk dihet nëse do të merret vendim nga mesi i janarit të vitit të ardhshëm. Analistë politik konsiderojnë se marrëveshja për ratifikim nuk mund të shkojë në Kuvend pa u sqaruar pretendimit e Komisionit të ri Shtetëror se Komisioni paraprak ka falsifikuar hartat. Në gjetjet e reja lidhur me Marrëveshjen për demarkacionin, Komisioni shtetëror përveç që pretendon se janë falsifikuar hartat, ata kanë paraqitur argument për menaxhimin e rrugës dhe një aksidenti që ka ndodhur në vitin 1981, me të cilën Mali i Zi nuk është marrë me të por që të gjitha procedurat I ka kryer ish –Krahina Socialiste Autonome e Kosovës.

Nisur nga zhvillimet e fundit analisti politik Ramush Tahiri për Kosova.info shprehu mendimin se pa u sqaruar pretendimet e Komisionit të ri shtetëror se komisioni paraprak ka falsifikuar hartat, marrëveshja nuk mund të shkojë në Kuvend.

“Kjo është vepër penale që duhet të merret Prokuroria në të dyja rastet e para nëse vërtet ka ndodhë kështu dhe Kosova ka humbur 82 km katror me qëllim ose me padije e aq më rëndë nëse kjo ka ndodhur me falsifikim dokumentesh përkatësisht hartash kadastre, komunale ose topografike dhe e dyta nëse Komisioni i ri bënë shpifje duke shfrytëzuar pozitën zyrtare të qenurit shtetëror dhe kështu shkakton huti dhe shqetësim në opinion ose bënë paraqitje të shtrembëruar të fakteve me qëllim përfitimi për vete ose të tjerëve ose me qëllim dëmtimi të tjerëve”, tha ai.

Duke iu referuar fakteve të paraqitura nga Komisioni për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit Avokati Dr. Xhevdet Shala, konsideron se faktet e paraqitura të Komisionit të ri duhet të shtjellohen dhe paraqitem më me kujdes.

“Kjo për shkak se materialet e paraqitura në Raport për vijën administrative, tani kufij shtetërorë, janë të arkivuara në Qeverinë e Kosovës. Ishin në web faqe të Qeverisë së Kosovës dhe nuk shoh arsye për largimin e tyre. Të njëjtat ishin në dispozicion të Komisionit aktual dhe mund të janë në dispozicion për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës”, tha Shala për Kosova.info.

Të gjitha të dhënat origjinale për vijën administrative të Kosovës me Malin e Zi, sipas tij janë të arkivuara në arkivat e komunave të brezit kufitar në Junik, Deçan, Pejë dhe Istog.

“Ajo mund të verifikohet dhe duhet të jetë e njëjta vijë si ajo administrative e KSAK (31.12.1988) ashtu edhe vija e kufirit të Republikës së Kosovës me Malin e Zi. Duhet ditur, nuk ka parim Kadastral, ka metodë të matjes gjeodezike për nevoja kadastrale; – Pretendimi i Komisionit se të dhënat kadastrale janë krijuar vetëm për Pejën, gjatë viteve 1929-1933, me qëllim të kolonizimit nuk është i vërtetë dhe si e tillë është e dëmshme”, shprehet Shala.

Shala: Asnjë veprim falsifikimi

Ai konsideron se shtrembërimi i të vërtetës mbi atë bazë, se është bërë kolonizimi i mbështetur në regjistrat kadastral është politikë e kolonistëve.

“E vërteta është ndryshe, është realizua kolonizimi para krijimit të kadastrit dhe është evidentuar në regjistrat e Institutit gjeodezik të ushtrisë, e cila ka krijuar hartat e ushtarake për qëllime të posaçme. Të dhënat e përpunuara, instituti gjeodezik i ushtrisë kishte detyrë ligjore që ato harta ti dorëzojë në Ministrinë e financave për krijimin e shënimeve kadastrale”.

Në raportin e komisionit në faqe 58, pika 4.10.1. “TË GJETURAT NË DOKUMENTACIONET E SHFRYTËZUARA NGA ISH – KOMISIONI”, shkruan harta topografike 1:25000 (faqe 79). Por kjo hartë, në versionin origjinal, nuk e ka vijën kufitare mes Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi. Vija me ngjyrë të kuqe, që paraqitet në këtë hartë, është shtuar nga dikush tjetër, apo edhe nga vetë ish -Komisioni. Por kjo vijë sipas Shalës nuk paraqet përmbajtjen reale dhe origjinale nga prodhuesi i hartës, në rastin konkret nga IGJU (VGI). “Andaj, shënjimi i vijës administrative të Kosovës me Malin e Zi, është bërë për sqarim në qëllim të aplikimit të matjeve me GIS e cila është mbështetur në të dhënat kadastrale të secilës komunë të brezit kufitar të Kosovës me Malin e Zi. Nuk ka veprim falsifikimi”, tha Shala.

Për sa i takon argumentit të paraqitur si gjetje të re që ka të bëjë me një aksidenti që ka ndodhur në vitin 1981, në fshatin Belluhë me të cilën Mali i Zi nuk është marrë me të, por që të gjitha procedurat i ka kryer ish –Krahina Socialiste Autonome e Kosovës, kjo nuk qëndron.

Anëtari i Komisionit shtetëror Florim Isufi në argumentin e tij tha se autobusi i aksidentuar ishte nga Mali i Zi sikurse edhe kompania e sigurimeve të autobusit. Gjithë procedura është kryer nga sistemi i drejtësisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. Palët e përfshira janë detyruar t’i nënshtrohet sistemit të drejtësisë që ka ekzistuar në Krahinën Socialiste Autonome të Kosovës.

“Asnjë institucion i drejtësisë së malit të Zi nuk ka qenë i përfshirë në rastin në fjalë. aksidenti ka qenë brenda territorit të Kosovës dhe kjo është respektuar edhe nga subjektet e regjistruara në Mal të Zi. Do të thotë aksidenti është në territorin e Kosovës dhe drejtësia malazeze nuk janë përzier asnjë moment”, theksoi Isufi.

Por nëse i referohemi një publikimi lidhur me ngjarjen në gazetën Rilindja të 11.11. 1981 faqe 6. Po në këtë publikim autorët përshkruajnë se aksidenti në fshatin Belluhë të RS të Mali I Zi.

Në paragrafin e parë shkruan: “Sipas të dhënave të kompletuara deri me tash në fatkeqësinë e komunikacionit që ndodhi pardje në fshatin Belluhë, RS e Malit të Zi, me ç’rast u…”, shkruan kjo gazetë.

Shala mendon se paraqitja e këtyre “fakteve” mund ta vendosë vendin në pozitë inferiore dhe qesharake në raport me shtetet që njohjen Republikën e Kosovës. “Faktet” e paraqitura janë të pa bazuara, të pa qëndrueshme dhe nuk ka njëri që mund t’i arsyetoj. Specialistet e Komisionit e kanë për detyrë të argumentojnë (secili sipas specializimit të tij) humbjen e territorit prej më shumë 82 km2. Në të kundërtën duhet të merren në përgjegjësi profesionale, etike dhe penale për shkaktimin e dëmeve direkt dhe anësore për shkak të manipulimit të publikut”, thotë Shala. /Kosova.info – m.b/