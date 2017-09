Provat e Formula 1, Hamilton në “pole position”, pas tij Raikkonen e Verstappen

Lewis Hamilton do të niset i pari në çmimin e madh të Malajzisë. Piloti i Mercedesit regjistroi kohën më të shpejtë duke lënë pas ferraristin Kimi Raikkonen dhe pilotin e Red Bullit, Maks Vershtapen. Vettel pas problemeve me motorin do të startojë nga pozicioni i fundit.

Lewis Hamilton vijon të dominojë në provat zyrtare. Britaniku fitoi “pole position”-nin edhe në çmimin e madh të Malajzisë. Në fakt ishte deri diku befasues ky rezultat duke qenë se gjatë provave të lira, 32 vjeçari kishte hasur në shumë vështirësi.

3 herë kampioni i botës regjistroi xhiron më të shpejtë me kohën 1 minutë 30 sekonda e 76 të mijtat. Pas pilotit të Mercedesit do të niset Kimi Raikkonen. Për hir të së vërtetës dukej se procesi kualifikues do të favorizonte Ferrarin, por finlandezi nuk arriti të shënonte kohën më të shpejtë duke e mbyllur xhiron e tij kryesore vetëm 45 të mijtat e sekondit më ngadalë se Hamilton. Rradha e dytë do të përbëhet nga 2 pilotët e Red bullit, Max Verstappen dhe Daniel Ricciardo.

Nuk kanë fund peripecitë për Sebastian Vettel. Gjermani pasi u detyrua të braktisë garën e shkuar në Singapor pa arritur në kthesën e parë, tashmë për shkak të problemeve në motorin e Ferrarit të tij të cilin do të jetë i detyruar ta ndryshojë, do ta nisë çmimin e madh të Malajzisë nga vendi i fundit. Një garë e kompromentuar pa startuar ende ajo e Vettel.

Për tu rikthyer në fund tek Hamilton, ky ishte “pole position”-i numër 70-të në karrierë për pilotin e “shigjetave të argjendta”.