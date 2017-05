Protesta e sektorit privat- punëtorët si skllavërues

Sindikata e Pavarur e Sektorit Privat të Kosovës, ka organizuar protestë si shenjë pakënaqësie me gjendjen e punëtorëve në sektorin privat. Me këtë rast, Jusuf Azemi, kryetar i kësaj sindikate, ka deklaruar se në këtë ditë duan që t’i njoftojnë institucionet përkatëse me problemet të cilat përballen punëtorët.

Protestuesit kanë mbajtur një minutë heshtje për të gjithë punëtorët që humbën jetën në vendin e tyre të punës.

“Kemi marrë këtë veprim për shkak të pakënaqësive të punëtorëve të cilat për ne konsiderohen edhe skllavëruese, pasi që shumica e punëtorëve s’e kanë të drejtën e punës, nuk kanë kontratë të punës dhe që nga viti 2011 paga minimale në sektorin privat është deri në 170 euro”, ka thënë kryetari I sindikatës Azemi.

Ai ka shtuar se paga minimale është qesharake, për punëtorë që punon me kilometra e në fund të muajit i merr vetëm 120 euro.

“Çështja e kontratave, puna jashtë orari, për këtë i lusim institucionet tona që në momentin që e shohin se kanë dështuar të ndryshojnë. Kjo është një gjendje skllavëruese me plot argumente. Qeveria po ia mundëson kompanisë që të largoj punëtorët nga puna me ligjet e tyre. Kjo sindikatë pandalshëm do të punojë për kërkesat e tyre, por duhet të ngritet vetëdija e punëtorëve në mënyrë që kjo gjendje të ndryshojë”, ka thënë Azemi, duke shtuar se nuk ka siguri në klasën punëtore.

Sipas Azemit, nuk funksionojnë gjykatat sepse ka kthyer 73 punëtorë të KEDS në punë, ndërsa pronari nuk i kthen.

“Pra, shtetit nuk po funksionon. Nuk ka siguri në punë, shikoni ndërtimtarinë se si punojnë pa mbrojtëse, prandaj bëhen fatalitet. Këtu nuk i kanë fajet qeveritarët, nepotizmi dhe korrupsioni janë në kulminacion. Shteti nuk zhvillohet duke vjedhë popullin, por duke u zhvilluar ekonomia”, ka thënë Ajdini.

Më poshtë keni kërkesa që u drejtohen Qeverisë dhe pronarëve të kompanive: