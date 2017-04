Propozohen arka të reja fiskale, 30 mijë biznese dëmtohen

Sot në Emisionin e mëngjesit në Radio Televizionin e Kosovës (RTK), ishte i ftuar Kestrin Kumnova- zëdhënës i kompanive furnizuese me arka tatimore.

Sipas Kumnovës “Pako fiskale që është prezantuar nuk është thënë se do ketë ndryshime dhe se kohëve të fundit kjo është thënë se do të ketë ndryshime në arkat fiskale. Ne menjëherë pasi kemi parë që do të ketë ndryshime fiskale duke u bazuar në sistemin kroat dhe do të përshtatet ai sistem dhe kemi reaguar te ministri i financave, te administrata tatimore, te zyra e ministrave dhe në të gjitha instancat relevante të cilat ndërlidhen me ekonomin dhe se ai sistem nuk përshtatet “.

30 mijë bizneseve duhet t’i heqin arkat fiskale gjatë ndryshimeve që do të jenë në vazhdimësi.

Sistemi kroat është një sistem, i cili është zbatuar në Kroaci dhe se paraqet deklarimin online. Pra nuk bëhet përmes pajisjes fiskale, por përmes kompjuterit. Ky sistem, nuk është treguar i suksesshëm në Kroaci, ku ende ka vërejte në punën e tij, ku ka vërejte dhe ku është azhurnuar 6 herë.

“Ky sistem ka vërejte në mënyrën e deklarimin, ku duhet kompletuar me kompjuter, internet dhe printer. Dhe se nuk dihet që do të jetë i suksesshëm dhe se 30 mijë arka fiskale të tërhiqen është shumë një kosto e lartë për bizneset, ku e kemi edhe Shqipërinë që e ka që nga viti i kaluar dhe se e ka një nënshkrim me këtë memorandum dhe se nuk deklaron rekomandimin e arkave fiskale, ku e ka shpejtua procesin e këtij sistemi” tha Kumnova.

Modeli kroat është i veçantë dhe se Kroacia nuk ka pasur arka fiskale kur e ka bërë këtë model.

Sipas Kumnovës, ai tha se nëse një biznes e hek arkën fiskale duhet në këtë softverin e veçantë dhe duhet të instaloi një sërë sistemesh, sistemin antivirus, duhet të ketë internet 24 orë. Nëse zbaohet ky sistem, duhet të kushtoi çdo biznesi 1000 mijë euro. Dhe se bizneset nuk e përkrahin këtë sistem të ri d he mirëmbajtja vjetore shkon në 200 euro, ku tash është mbajtja vjetore është 99 euro për dy vite dhe se do të dëmtohen diku rreth 30 mijë biznese. Krejt se çfarë duhet bërë duhet të jenë shumë të sinqertë me biznese, ku thuhet se ky sistem është më i lehtë dhe shumë efektiv në raport me arkat fiskale që i kanë deri me tani”.

“Ato biznese që i kanë kalua 5 vite, duhet të hiqen dhe duhet të pajisen me pajisje të reja, ku 25 mijë biznese duhet t’i tërheqin arkat fiskale. Administrata tatimore duhet ti njoftoi të gjitha bizneset rreth arkave fiskale dhe ndryshimit që do të bëhet dhe ti informoi me kohë procedure e fiskalizimit” tha Kumnova për RTK.