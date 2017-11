Promovohet Monografia e zhvillimit të arsimit në trevën e Ferizajt 1941-1999

Në Qendra Kulturore në Ferizaj është bërë promovimi i librit “Mbarësitë e zhvillimit të arsimit të Ferizajt 1941-1999” i autorit Tefik Ajvazi. Redaktori i Librit Tefik Nallbani se ky libër flet për mësimdhënësit që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në arsimin e gjeneratave të reja. “Viziton shumë vendbanime në Shqipëri, në Kosovë dhe në Maqedoni vetëm e vetëm për t’ia hulumtuar të gjithë ata që kanë lënë gjurmë në arsimit shqiptar në Ferizaj. Nuk deshi ti mbetet borxh asnjërit. Për të gjitha këto mbledhë shënime: për prejardhjen e tyre; përndjekjen e tyre nga hordhitë serbosllave; për vendbanimet ku kanë jetuar; për punën që kanë bërë në Ferizaj sit ë besuar të arsimit, si këshilltarë apo inspektorë; për gjendjen e tyre familjare; për të arsimuarit e familjes së gjerë, pa lënë anash familjet e tyre të ngushtë veçmas fëmijët, arsimimin dhe fatin e tyre në jetë”, tha Nallbani.

Ish Drejtori i Entit Pedagogjik të Kosovës Halim Hyseni tha se autori Ajvazi përmes këtij libri ka treguar rëndësinë që ka pasur arsimi ndër vite. “Autori me një përkushtim të veçantë, profesionalizëm të theksuar dhe mbi të gjitha me një qasje humaniste, ka arritur të vërtetojë se e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja e kombit shqiptarë nuk ka qenë, nuk është dhe nuk dhe se nuk do të jetë asgjë tjetër pos një garë e tmerrshme dhe shumë sfiduese ndërmjet cilësisë së arsimit dhe katastrofës. Këtë aksiomë pedagogjike , në studimin e tij të argumentuar dhe bindës, autori me fakte dhe dëshmi të pakontestueshme që përvijohen gjatë gjithë monografisë e vërteton katërçipërisht. Nga leximi i kësaj monografie në mënyrë shumë plastike bëhet e qartë se komuna e Ferizajt nuk do të ishte kështu si është sot, po të mos ishin shkollat në gjuhën shqipe, institucionet edukative dhe arsimore shqiptare dhe bartësit-mësuesit atdhetarë shqiptarë të cilët bënë çdo gjë që të mos harrohet memoria kolektive e kombit tonë, gjuha jonë, të parët tanë”, tha Hyseni. Ai tha se mësuesit shqiptarë qenë dhe janë ata , të cilit gjërat shumë të vështira , komplekse, që gati duken të pamundshme dhe të pa kalueshme i bëjnë të lehta dhe të realizueshme, falë mendjes së zhvilluar dhe moralit të çelikosur. “Pa mësues shqiptarë , pa shkolla dhe institucione në gjuhën shqipe, Ferizaj i sotëm nuk do të ishte ky që është. Bile bile nuk do të quhej Ferizaj, në të nuk do të kishte shqiptarë”, tha Hyseni. Ky arsim kombëtarë dhe këtë shkolla shqipe, krijuan, mendjen, zemrën kombëtare dhe moralin e çelikosur kombëtar, të cilën nuk mundi ta thyejë makina vrastare qindra herë më e madhe sllavo-ruse e përkrahur jo rrallë edhe nga shumë shtete më të fuqishme të Evropës.

Ndërsa profesori Musli Marevci thotë se në libër me saktësi është pasqyruar veprimtaria e mësuesve , inspektorëve dhe të besuarve të arsimit që u pengonin komunistëve çetnikë serbë, prandaj do të fillojnë denoncimet, largimet dhe burgosjet me dënime të rënda edhe në kazamatin më të tmerrshëm në Goli Otok. “Ky libër sjellë porosinë e qartë dhe shumë të fuqishme, që ta njohim të kaluarën, ta respektojmë të sotmen dhe të kontribuojmë për të ardhmen”, tha Marevci. Një segment të rëndësishëm në këtë libër sipas Marevcit i kushtohet themelimit të Entit Pedagogjik në Ferizaj, e sidomos rithemelimit të tij, Entit ndërkomunal për Përparimin e arsimit dhe Edukimit. “Këshilltarët arsimor shpeshherë u gjetën para rreziqeve të shumta për të organizuar mësimin edhe para syve të armikut serb”, tha Marevci duke përmendur kronologjinë asokohe të nismës së arsimit shqip dhe sfidave nëpër të cilat ka kaluar.

Para një audience të gjerë autori I librit Tefik Ajvazi tha se ky libër i dedikohet plejadës së parë të personaliteteve të arsimit të cilët u vet flijuan për shkollën shqipe. “Këta burra për kohën kur vepruan ishin të fjalës, punëtorë të dalluar, intelektualisht të ngritur dhe politikanë të shquar për rrethanat e atyre viteve. Ata ishin nismëtarët e parë të arsimit të shumë brezave. Për fat të keq disa nga këto personalitete përjetuan edhe burgun e tmerrshëm në Goli Otok: Hasan Dylgjeri Munish Ramadani. Kishte edhe të pushkatuar në burg nga policia dhe ushtria fashiste si Tefik Raka këshilltarë arsimor”, tha autori duke treguar peripecitë nëpër të cilat ka kaluar nisma e arsimit shqip mnë trevën e Ferizajt. Autori sjellë mjaft fakte për personalitetet arsimore. Në pjesën e I të librit janë përfshirë 29 personalitete që punuan në trevën e Ferizajt, qoftë ajo edhe kohë shumë të shkurtër. Autori flet me shumë pietet dhe në hollësi për figurat e arsimit e që nuk janë në mesin tonë: Abdullah Hoxhën, Hysen Lumën, Fejzullah Cerkinin, Ilaz Osmanin, Hajriz Musliun, Muhamet Malokun, Ismail Cerkinin, , mr.Tefik Rakën, dr. Shaban Hashanin, Ndoz Dedën, Beqir Gashin, Abdurrahman Arifin, Behxhet Shabanin dhe Mehmet Gurrin si dhe për institucionet arsimore: shkollat, shërbimin e inspektimit, entet Pedagogjike. Ata janë personalitete të brezit të I,II dhe të III, pa ndonjë përkufizim të saktë të breznive, ata ishin gërshetuar brenda përbrenda brezave. Brezi I parë kryesisht janë nga Shqipëria që kishin ardhur pas kërkesës të organeve të Kosovës e që ishin dërguar nga Ministria e Arsimit të Shqipërisë për të ndihmuar arsimin shqip në Kosovë. Mbartësit themeltarë të arsimit shqip në këtë komunë duke filluar nga Hasan Dylgjeri, Abdullah Lac Shabanaj, Munish Ramadanin etj., të cilët në rrethana të vështira politike , kur terri i mpinte të gjithë ata që mbronin kombin dhe arsimin shqip, me guxim të palëkundur mbanin gjallë kujtesën kolektive dhe aspiratat shekullore të këtij kombit. Personalitetet e përmendura vunë themelet e pashlyeshme të arsimit dhe shkollimit shqip në komunën e sotme të Ferizajt. /KI/

Plejada e parë e personaliteteve të arsimit, të cilët vetëflijuan për shkollën shqipe 1941-65

Hysen Luma, Munish Ramadani, Hasan Dylgjeri, Fejzullah Cerkini, Abdurrahman Arifi, Abdullah Laci-Shabanaj, Eshref Saracini, Sabit Rexhepi, Ndoc Deda, Abdullah Hoaxha, Beqir Gashi, Ilaz Osmani, Hajriz Musliu, Ahmet Cerkini, Halil Bucinca, Sami Sojeva, Sinan Sahiti, Muhamet Maloku, Rasim Islami, Behxhet Shabani, Gafurr Tasholli, Nehat Carkaxhiu, Sheqer Shllaku, Hajro Ulqinaku, Ragip Recica, Ismail Cerkini, Harjullah Hoaxha, mr. Tefik Raka dhe Latif Nallbani.