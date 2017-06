Prokuroria Speciale e Maqedonisë ngre 17 aktakuza të reja kundër 101 personave

Prokurorja Speciale e Maqedonisë, Katica Janeva, njoftoi se gjatë ditës së sotme dhe nesër (të premten), do të dorëzojë në gjykatë 17 aktakuza të reja për 18 lëndë, kundër 94 personave fizikë dhe 7 persona juridikë, krahas tri akuzave të ngritura paraprakisht.

“Prokuroria Speciale është duke punuar për vetëm 10 muaj. Aktpaditë janë rezultat i punës së ekipit të Prokurorisë Speciale për të krijuar kushtet për sundim të drejtësisë dhe sigurimit të barazisë së qytetarëve të Maqedonisë para ligjit dhe Kushtetutës”.

“Dita e sotme e as 1 korriku nuk ndryshon asgjë që ky institucion të vazhdojë punën e tij. Ky institucion do të vazhdojë të zbardh drejtësinë”, tha para gazetarëve Janeva.

Ajo bëri të ditur se në të gjitha këto raste janë të përfshirë ish-zyrtarë të lartë të shtetit, për të cilët ka dyshime serioze se kanë bërë shkelje të ligjit, gjegjësisht keqpërdorim të autorizimit zyrtar.

Megjithatë, në 20 akuzat që ka ngritur Prokuroria Speciale nuk janë përfshirë rastet të cilat janë me interes për shqiptarët, siç është rasti ‘Monstra’, ku ishin të vrarë 4 të rijnë maqedonas dhe një peshkatar në afërsi të liqenit të Smillkovës.

Prokurorja Speciale Katica Janeva tha se institucioni që ajo drejton nuk kanë marrë përgjigje ende nga Këshilli i Prokurorëve, nëse “Specialja” është ose jo kompetente për këtë lëndë.

“Për shkak të mos bashkëpunimit të institucioneve të caktuara, ne nuk kemi mundur të vazhdojnë me disa veprime. Ka shumë lëndë që janë dashur të hapen por që nuk janë hapur. Se si do të rrjedh ritmi i kësaj Prokurorie unë vendos. Unë vendosa të mos e hap lëndën ‘Shkupi 2014’. Aty janë kërcënuar të drejtat e gjithë qytetarëve. Ka shumë vepra”, theksoi Prokurorja Speciale Publike, Katica Janeva.

Janeva tha se deri më tani ekipi i saj ka arritur të dëgjojë vetëm 45 për qind të materialeve të përgjuara.

Prokurorja Speciale Katica Janeva tha se është e bindur se ajo dhe ekipi i saj, edhe pas skadimit të afatit ligjor, në bazë të të cilit është themeluar ky institucion, e që ka të bëjë me ngritjen të akuzave, do të vazhdojë me punë gjersa të zbardhen të gjitha rastet për të cilat ka indicie se funksionarë të lartë të shtetit janë përfshirë në veprime kriminale.

Janeva përgënjeshtroi informacionet në disa rrjete sociale dhe media online, se Prokuroria Speciale ka ngritur akuzë kundër ndonjë funksionari të partisë shqiptare Bashkimit Demokratik për Integrim e cila kishte bashkëqeverisur me partinë e ish-kryeministrit Nikolla Gruevski.

Nga materiali elektronik, i cili u është shpërndarë medieve, bëhet e ditur se Prokuroria Speciale Publike e Maqedonisë kërkon paraburgim për 18 të akuzuar, në mesin e të cilëve janë edhe ish-kryeministrin i Maqedonisë Nikolla Gruevski, shefi i kabinetit të tij, Martin Protugerin, ish-sekretari i përgjithshëm i Qeverisë, Kiril Bozhinovski, si dhe ish-ministrat Mile Janakieskin, Gordana Jankulloska dhe Elizabeta Kamceska. Po ashtu thuhet se kërkohet paraburgim edhe për ish-zyrtarë të lartë të Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim , si dhe drejtues të komunave.

Prokuroria Speciale Publike u themelua si rrjedhojë e marrëveshjes politike mes forcave politike në Maqedoni me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar, duke pasur si detyrë hetimin e rasteve pas publikimit të bisedave të përgjuara.