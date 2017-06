Prokuroria Speciale demanton VMRO-në: Artan Grubi nuk është nën hetime

Prokuroria Speciale Publike e Katica Janevës ka konfirmuar sot që kundër Artan Grubit dhe Bujar Osmanit nuk ka asnjë hetim nga ana e kësaj prokurorie që po heton krimet eventuale nga afera e përgjimeve.

Në këtë mënyrë, PSP e Katica Janevës drejtpërdrejt ka demantuar protagonistët e VMRO DPMNE-së, Antonio Miloshoski dhe Cvetin Cilimanov, të cilët të parët filluan hakmarrjen e partisë opozitare maqedonase kundër BDIsë së Ali Ahmetit nëpërmjet të sulmeve ndaj shefit të tij të kabinetit, deputetit Artan Grubi, për refuzimin e koalicionit me VMRO DPMNE pas zgjedhjet e 11 dhjetorit 2016.

“Prokuroria Speciale Publike nuk ka asnjë hetim për personat për të cilët pyesni” ishte përgjigja e PSPsë në pyetjen nëse janë të vërteta pretendimet e VMRO DPMNEsë që PSP po heton pronën familjare të Deputetit Artan Grubi dhe Ministrit Bujar Osmani. Ne ju garantojmë se këto dokumente nuk kanë dalë nga zyra e kësaj prokurorie dhe që kanë përfunduar në rrjetet sociale. Ne ju kujtojmë se edhe në një rast tjetër kemi shpjeguar se bëhen më shumë kontrolle financiare për shumë persona brenda procedurave parahetimore ku sipas ligjit, janë sekret dhe nuk mund të informojmë. Gjithashtu ju kujtojmë se kjo prokurori i është përgjigjur kryeministrit se këta persona nuk janë në hetim, emra të cilët janë të shënuar në këtë letër “, thonë nga PSP-ja

Dje, Miloshovski dhe Cilimanov, pretenduan që PSP ka kërkuar të dhëna mbi pronën familjare të Grubit dhe Osmanit me ç’rast VMROistët konkludojnë që kjo prokurori ka hapur hetime ndaj dy figurave frontale të BDI-së. Ditë më herët, lideri i BDI-sē Ali Ahmeti shpalosi detaje nga bisedat e mehërshme me liderin e VMRO DPMNE Nikolla Gruevski ku ky i fundit e ka paralajmëruar Ahmetin se do ti hakmerrët për refuzimin e BDI-së që të bën koalicion me VMRO-në pas zgjedhjeve të fundit parlamentare më 11 dhjetor 2016.

Ndērsa Deputeti Grubi për TetovaSot theksoi që vet BDI insiston në hetimin e pastërtisë të të gjithë funksionarëve të vet, nga viti 2002 gjer më sot.

“Ne kemi kerkuar publikisht nga prokuroria speciale dhe ajo e pergjithshme qe te kontrollohen te gjithe funkcionaret e BDIse, nga 2002 gjer me 2017 dhe qendrojme fuqimisht pas ketij qendrimi dhe i ftojme edhe partite e tjera ta bejne te njejten. Kerkesen qe e kane botuar njerez te VMROse nuk e kam pare e as qe kam pranuar ndonje shkrese apo thirrje nga prokuroria gjer sot, por me sa duket, ata perdorin metoda te tilla per nevojat e tyre propagandistike sepse ndryshe nga ata, ne e perkrahim Prokurorine Speciale. Prona jone modeste familjare eshte transparente, e bere publike disa here tashme nga vet ju gazetaret dhe rregullisht e paraqitur ne komisionin AntiKorrupcion.” tha dje për TetovaSot Deputeti Grubi.