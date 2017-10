Prokuroria nuk deklarohet për Rikallon

Janë bërë një muaj që kur Prokuroria Speciale ka paralajmëruar se do të nisë hetimet për ministrin e Bujqësisë në Qeverinë e Kosovës, Nenad Rikallo.

Deputeti nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Rexhep Selimi thotë se prokuroria dhe drejtësia do ta kenë të vështirë betejën juridike me Rikallon. Sipas tij, ai ka një avokat të fortë siç është Qeveria e Kosovës.

“Prokuroria dhe drejtësia do ta ketë shumë vështirë betejën juridike me Rikallon sepse ai e ka një avokat të fortë siç është Qeveria e Kosovës. Megjithatë as qeveria e as askush nuk do të mund t’ia sigurojë amnistinë Rikallos e asnjërit që ka maltretuar shqiptarë”, ka thënë ai në një prononcim për Indeksonline.

Ndryshe, Indeksonline tash e sa ditë ka kontaktuar zyrtarë për informim në prokurori, porse marrja e ndonjë përgjigje nga ana e tyre ka qenë e pamundur.

“Nuk di çfarë tu them, megjithëse me keni dërguar një e-mail ditë më parë unë nuk kam mundur t’iu kthej përgjigje. Më dërgoni prapë sot një e-mail ri kërkoni që t’i merrni përgjigjet për pyetjet e dërguara, dhe besojë nesër do të merrni përgjigje”, ka thënë Ekrem Lutfiu, derisa ditën e nesërme nuk i është përgjigjur telefonatës.

Kujtojmë se Rikalo është akuzuar nga disa qytetarë të lagjes “Dardania” në Prishtinë për maltretime gjatë kohës së luftës. Lidhur me këtë, Prokuroria Speciale pati njoftuar se do të ndërmerr veprimet e duhura në pajtim me Kodin Penal.