Prokuroria e Shtetit inkurajon qytetarët të denoncojnë raste të korrupsionit

“Prishtinë, 13 janar 2017 – Prokuroria e Shtetit gjatë ditës së djeshme ka kuptuar për informacione të publikuara në platformën KALLXO.com për dyshime për ryshfet se familjarë të përgjegjëses së gjykatës në Deçan janë përfshirë në një kërkesë për ryshfet me qëllim të përshpejtimit të një lënde në gjykatë, një rast ky që tashmë ka qenë nën hetime nga ana e prokurorisë.



Si rezultat i bashkëpunimit dhe shkëmbimit të informacioneve dhe kontakteve të marra me dëshmitarët e mundshëm të këtij rasti, është bërë e mundur që gjatë ditës së sotme me urdhër të Prokurorisë Themelore të Pejës të arrestohet shtetasi F.T.



Gjatë ndërmarrjes së veprimeve hetimore të prokurorisë dhe policisë, e me dyshimin për keqpërdorim të pozitës zyrtare, fillimisht është shoqëruar e më pas edhe është ndaluar edhe gjyqtarja mbikëqyrëse e Gjykatës Themelore të Pejës, dega në Deçan, S. T. dhe prokuroria në pajtim me dispozitat ligjore të KPP-së do të kërkoj nga gjykata kompetente zbatimin e masave adekuate ndaj të dyve për sigurimin e prezencës së të dyshuarve në procedurë penale.



Prokuroria e Shtetit inkurajon qytetarët që në vazhdimësi të denoncojnë raste të korrupsionit e po ashtu shpreh gatishmërinë dhe vullnetin, që ashtu sikurse ka ndodhur disa herë deri më tani, që të bashkëpunojë me media dhe organizata të cilat kanë informacione për aktivitete kriminale në shoqërinë tonë duke siguruar zbatimin e barabartë të ligjit penal për të gjithë.” /KI/