Prokuroria e Serbisë ende po heton rastin “PANDA”

Prokuroria e Serbisë për krim të organizuar ende po heton rastin e vrasjes së gjashtëfishtë të të rinjve serbë në një kafetari në Pejë, të quajtur sipas emrit “PANDA” më 14 dhjetor 1998.

Shteti i Serbisë dhe aparatura e tij politike, ndërkohë vetëm me këtë rast ka luajtur shumë herë, ka luajtur me popullin serb në radhë të parë, e më pas edhe me shqiptarët duke i arrestuar atëbotë shumë prej tyre, e që disa nga ta kanë ende sot pasoja psikiko-fizike.

Tash, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vuçiq, atëherë ministër i informimit i Sllobodan Millosheviqit, ka thënë se ka argumente se vrasjen e 6 të rinjve serbë në Pejë, nuk e kanë bërë shqiptarët. Madje, ka zëra që këtë e kanë bërë vet serbët.

Një nga liderët politikë të Serbisë Vuk Drashkoviqi ka ngritur zërin për shumicën e krimeve në Serbi, për të cilat thotë ai se, janë kryer nga shërbimet sekrete të Serbisë. Se shteti i Serbisë edhe sot e 18 vjet më parë luan me viktimat serbe nuk do koment. Mediat serbe ende vazhdojnë të kërkojnë fajtorët për këtë ngjarje.