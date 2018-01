Projektligji për demarkacionin procedohet në Kryesi

Komisioni për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike ka vendosur t’i procedojë Kuvendit projektligjin për demarkacionin me Malin e Zi, pa ndonjë rekomandim që të votohet apo jo.

Megjithatë kryesia e Kuvendit do të vendos për seancën ku në rend dite do të jetë ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi. Edhe pse anëtarë të Komisionit nga Vetëvendosja, AAK dhe Nisma, insistuan që ky projektligj t’i shkoj Kuvendit me rekomandimin që mos të votohet kjo marrëveshje, ky propozim nuk kaloi.

Kryetarja e Komisionit, Vjosa Osmani, propozoi që dokumenti ti përcillet Kryesisë meqë deri sot nuk kanë material të ri.

“Po propozoj që dokumentin që na ka përcjell Qeveria ta dërgojmë për shqyrtim Kryesisë. Por pa dhënie të ndonjë rekomandim që marrëveshja të votohet pro apo kundër. Dhe projektligji të mbetet në vullnetin e deputetëve të vendosin si të votojnë”, ka thënë Osmani.

Por Visar Ymeri nga Vetëvendosje konsideron se ka pasur shkelje në të gjetura dhe është të votohet rekomandimi për mos ratifikim të marrëveshjes.

“Për mua është e qartë se ka pasur disa shkelje nga të gjeturat. Dyshimet për falsifikim dokumentesh. Marrëveshja aktuale nuk është në përputhje me interesin e Kosovës. Duhej t’i rekomandonte seancës që mos të ratifikohet kjo marrëveshje”, tha Ymeri.

Me të njëjtën linjë është deklaruar edhe anëtari i Komisionit Zafir Berisha nga Nisma i cili tha se komisioni I ri ka vërtetuar se marrëveshja është bërë mbi bazën e dokumenteve fals dhe Komisioni Meha i ka tejkaluar kompetencat./KI/