Partia ruse në pushtet Rusia e Bashkuar nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me Ligën Veriore ultranacionaliste italiane.

Ky është edhe një tjetër në një seri të partive radikale të djathta evropiane, me të cilën u lidh forca kryesore ruse në krye të s cilës ishte Vladimir Putin. Rusia e Bashkuar ka nënshkruar së fundmi një marrëveshje të ngjashme me partinë djathtiste austriake Liria (Partei Österreichs Freiheitliche), raporton Kosova Info.

Kandidati presidencial dhe presidenti Heinz-Christian Strache nga Sheshi i Kuq dërguan një mesazh se “në pyetje është një marrëveshje e mirë për vendin e tyre Austrinë.”

Ngjashëm Rusia e Bashkuar ushqen marrëdhënie me të djathtën populliste franceze Frontit Kombëtar, por ka pohime që mbështesin financiarisht udhëheqësen e tyre Marin Le Pen në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Moskën kohët e fundit e vizitoi nipi i saj Marion Maréchal-Le Pen e cila shkëmbeu dhurata me përfaqësuesen e Krimesë në Duma Natalia Poklonskaya thotë “Jutarnji list”.

Kremlinin e ka vizituar liderja e Alternativës Radikale për Gjermaninë (Alternative für Deutschland), Frauke Petri, të cilin e priti Vyacheslav Volodin, kreu i Dumës dhe ish-shef i stafit të Putinit. Gjithashtu aparati medial i djathtë i presidentit të ri bullgar Rumen Radevë e quajnë rusofil, ndërsa në zgjedhjet e parakohshme bënë tifozin e Partisë Socialistebullgare pro-ruse. Në këtë vend ka një lëvizje kombëtare “rusofile” e Nichola Malinov e cili Radevi e quan politikan pro-rus.

Hungaria

Është interesante se Rusia ka marrëdhëniet më të mira në Evropë, me një ish-satelitët sovjetikë – Hungarinë, por përveç marrëdhënieve të mira me kryeministrin Viktor Orban mban lidhje partiake me partin e djathtë nacionaliste Jobbik. Ne nuk duhet të lëmë pas dore edhe postin e Presidentit të entitetit serb në Bosnje, Milorad Dodik, i cili është shpesh në Moskë, se në Sarajevë, dhe pothuajse edhe në Beograd. Regjistrimi i partive evropiane të djathta rreth mureve të Kremlinit, është gjithnjë e më i gjatë dhe një nga ideologët e Rusisë së Putinit , Alekdandër Dugin – i cili dyshohet se koordinon lidhjet e krahut të djathtë ruso-evropiane – në televizionin rus në mënyrë të qetë dhe triumfalisht thotë se “na mbështesin kolona e pestë pro-ruse në Evropë.”

Por politika e Kremlinit është logjike në gjendjen e tanishme e planit jo e luftës ë ftohtë dhe të metave evidente në kuadër të unitetit të brendshëm në Bruksel, e cila është gjithnjë e më pak.

Ne jemi në prag të një rendi të ri botëror – tha kreu i të rinjve të lëvizjes nacional-çlirimtare Marija Kasatonov, asistent deputete në Duma Yevgeny Fyodorova, duke mbështetur Marine Le Pen për president të Francës.

Por e vërteta të gjithë të djathtit radikal vetë vijnë si një dhuratë në kullën e shtetit ruse, Kremlin ndërsa elita e atjeshme politike e cila nga Rusia po krijon një qendër të re globale të fuqishme, natyrisht, nuk e kundërshton.. Së fundi, pse duhet? Shumicën e “lejeve të udhëtimit” për ultra të djathtët europianë i nënshkruan Shoqata e Shën Vasilit që udhëheq oligarku ortodoksë I afërt me Kremlinin, Konstantin Malofejev.

Instituti hungareze “Capitali politik” qysh në vitin 2014 vuri në dukje se nga 24 partitë më me ndikim radikale të krahut të djathtë në BE, 15 prej tyre mbështeten nga Rusia. Ajo duket më shumë si ish Kominterna, (të djathtën konservatore Komuniste Ndërkombëtare). Gjegjësisht, siç ishte dikur BRSS (nga Stalini deri te Brezhnjevi dhe Çernenku, nën Gorbaçovin të gjitha janë shembur) nën kapelë mbante Partinë Komuniste të Evropës (me përjashtim të LK të Jugosllavisë dhe më vonë, në vitet ’80, disa parti komuniste perëndimore, si Italia dhe Spanja) kështu që sot Moska pë të djathtët ekstrem është ikonë e konservatorizmit të djathtë.

Putin është kreu i anti-globalizmit, anti-liberalizmit, politikës anti-emigrante dhe vlerave shoqërore, sociale dhe familjes – kundërshtar i gay, ka një qëndrim që burrat dhe gratë janë të vetmit që kanë nevojë për të krijuar një familje dhe martesë, avokon një ndalim mbi abortin, nacionalizëm të ri kundër BE-së, kundër NATO-s, si dhe minimin e rolit të Shteteve të Bashkuara.

Rusia është forca kryesore konservatore të Evropës, e cila, me ndihmën e të djathtëve të ngjashëm evropian dëshiron të shemb apo së paku ë destabilizojë BE-në, të ndal “depërtimin” dhe zgjerimin e NATO-s dhe pozicionohet si një alternative e re politike, ideologjike ndaj qytetërimit perëndimor.

Konstantin Petrichenko, Shef për Marrëdhënie Ndërkombëtare të “Rusisë së Bashkuar”, thotë për marrëdhëniet me forcat e djathta ekstreme se “forca kreysore e Rusisë dëshiron që të ketë bashkëpunim efektiv me forcat politike konstruktive të vendeve të tjera.”

Shefi i Rinisë AFD-së Markus Fronmajer tha: “Rusia është një vend që mund të jetë një shembull për shumë njerëz, veçanërisht në luftën kundër terrorizmit. Të gjitha radikalët e djathtë në vendet e tyre përkrahin dhe paralajmërojnë “EXIT” kundër Brukselit të ngjashme me britanikët. Të gjitha këto parti mbështesin Rusinë kur është fjala për Ukrainën, dhe Krimenë. Matteo Salvini u lavdërua para udhëheqësve të Rusisë se Lega Nord ishte partia e parë perëndimore deputetët e të cilit kanë vizituar Krimenë “pas çlirimit” Pas tyre, arritën deputetët e Frontit Kombëtar të Francës. /KI/