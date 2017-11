Problemet e furnizimit me energji që nuk po mbarojnë

Kosova përgjatë viteve është duke u ballafaquar me furnizim jo stabil me energji energjike.

Ndërprerjet e kohëpaskohshme të energjisë elektrike, përmes njoftimeve zyrtare, i paralajmëron Distribucioni i Furnizimit me Energji Elektrike (KEDS).

Aty tregohet për kohën dhe regjionet se kur do të ndërpritet energjia elektrike.

Si arsye kryesore e mungesës se këtij produkti në Kosovë vazhdimisht theksohet vjetërsia e termocentraleve në Kosovës, të cilat datojnë që nga vitet e 60-ta.

Derisa, që nga viti 2013 shpërndarja e energjisë elektrike realizohet nga konsorciumi turko –amerikan ‘Çalik – Limak” i cili e ka blerë këtë distribucion.

Arben Gjukaj, drejtor i Korporatës Energjetike të Kosovës, thotë për Radion Evropa e Lirë se termocentralet janë të vjetruara dhe se kapaciteti i tyre është i pamjaftueshëm për të mbuluar qind për qind kërkesat për energji elektrike.

“Termocentralet Kosova A dhe Kosova B, ku në total kanë një kapacitet të disponushëm për prodhim afër 900 megavatë dhe nevojat vjetore të konsumit Korporata Energjetike i mbulon për afër 89 për qind”, thotë Gjukaj.

Për një furnizim stabil me energji elektrik, drejtori i KEK-ut Arben Gjukaj thotë duhet të bëhet ndërtimi i kapaciteteve të reja, siç është termocentrali i ri.

“Zgjidhja përfundimtare edhe e planit operacional të KEK-ut është ndërtimi i kapaciteteve të reja gjeneruese si dhe rivatilizimi i Kosovës B i cili do të zgjidhte problemin në terme afatgjate”, thotë Gjukaj.

Pasiguri me furnizim me energji elektrike vazhdon të jetë një nga kufizimet kyçe edhe për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë.

Në hulumtimet e bëra nga përfaqësues të bizneseve në Kosovë ishte theksuar se Kosova duhet të investojë në sistemin energjetik, pasi që bizneset po përballen me problem të energjisë.

Visar Azemi, nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë për Energji, për Radion Evropa e Lirë, thonë se në sektorin energjetik në Kosovë është bërë menaxhimi jo i mirë dhe se politikat e hartuara janë bërë në mënyrë të gabuar.

“Problemi i furnizimit me energji elektrike ka filluar qysh nga përfundimi i luftës deri disa vite më parë kur Kosova ka vendos të privatizojë rrjetin e distribucionit dhe shpërndarjes me qëllim që të kemi një përmirësim me energji elektrike, por prapë një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe kemi pasur raste të shumta ku problemet janë shtuar në disa pjesë dhe kjo si pasojë e keq menaxhimit të dikasterit të energjisë elektrike në Kosovë”, thotë Azemi.

Përgjatë 10 viteve të fundit, shton Azemi, autoritetet e Kosovës nuk kanë bërë asgjë konkrete për të përmirësuar gjendjen e energjisë elektrike.

“Ne si KOSID i kemi bërë thirrje Qeverisë që po humbin kohë dhe mjete financiare, ku për shumë probleme janë investuar mbi 1 miliard euro në sektorin energjetik dhe gjendja prapë është e mjerueshme dhe nuk është bërë asnjë hap për të parë mundësinë që të largohemi nga gjenerimi i energjisë elektrike me thëngjill. Kemi kërkuar që ky 98 për qind me thëngjill të zvogëlohet duke shtuar kapacitete të reja të prodhimit nga burimet e ripërtritëhme”, thotë Azemi.

Përgatitjet për ndërtimin e një termocentrali të ri të quajtur Kosova e re kanë filluar më shumë se një dekadë, por se ende nuk kanë filluar.