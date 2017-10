Probleme për Marina Farën, përfundon në polici

Ç’ bën Marina Fara në polici?

Vajza e këngëtares Eli Fara, Marina duket se ka kaluar një ditë jo shumë të këndshme. E teksa lexon statusin e saj një ditë nuk mund të përfundojë më keq se kaq. Ajo ka publikuar në rrjetet sociale një foto ku tregon se i kanë bllokuar makinën. Makina mund të ketë pasur probleme me dokumentacionin, mund t’i ketë skaduar data e kolaudimit, mund të mos ketë paguar gjobat… etj. Por nuk dihen më shumë detaje se çfarë shkelje ka bërë Marina që ka përfunduar në dyert e policisë.

Zbulohet kush është vjehrra e njohur e Floriana Garos, një grua e politikës shqiptare

Për ish-moderatoren e “Jo vetëm modë” dinin që ishte vetëm në një lidhje dashurie të re, të cilën po e jetonte, por jo detaje të tjera derisa vetë ajo e zyrtarizoi. Edhe pas zyrtarizmit nuk pati detaje të rëndësishme. Vetëm që Floriana Garo u fejua, me Enis Dacin, një avokat të ri 32 vjeçar, që drejton një studio avokatie në Gjenevë të Zvicrës. Këto të dhëna flasin pozitivisht për të zgjedhurin e Florianës, por duke mësuar kush është mamaja e Enisit, zbulojmë që Enisi është pjesë e një familjeje me tradita dhe kontribute të veçanta në shoqërinë shqiptare. Mediat së fundmi shkruajnë më shumë rreth familjes së të fejuarit të Floriana Garos. Sipas tyre vjehrra e Florianës është Lumturi Ratkoceri, kryetarja e partisë Aleanca Kuq e Zi, pas dorëheqjes së Kreshnik Spahiut. Në biografinë e saj në internet mësojmë që ajo është e bija e “Mësuesit të popullit”, Gani Demir Ratkoceri dhe mbesa e patriotit dhe firmëtarit të pavarësisë së Shqipërisë, Nebi Sefës. Gjithashtu në biografi thuhet që Lumturia është nënë e dy djemve, një avokati, 32 vjeç në Gjenevë dhe një studenti 21 vjeç në Universitetin e Gjenevës. Djali i madh është pikërisht djali që kemi parë në fotot e Florianës, i fejuari i saj. Zonja Lumturi është vendosur në Gjenevë vite më parë, ku edhe ajo ka kryer specializime pasuniversitare. Duket se në familjen e saj, tani po shtohen femrat e bukura.

Mbani veshë!!!Diçka pritet të vijë nga Elvana Gjata

Këngëtarja Elvana Gjata vetëm pak kohë ka që ka publikuar hitin e saj të njohur në mbarë botën “Forever is Over”, por mesa duket ajo po përgatit surprizën tjetër të radhës. E nuk ka se si të ndodhë ndryshe. Tanimë jemi mësuar që këngëtarja sjellë njëri pas tjetrin produkte interesante për ndjekësit dhe dëgjuesit e muzikës së saj. Ajo ka publikuar në Instagramin e saj disa foto ku tregon se është duke punuar për një projekt të ri muzikor. Elvana nuk ka treguar më tepër detaje. Nuk dihet nëse ajo sërish do të vijë në një bashkëpunim me ndonjë emër të njohur të muzikës botërore. Apo ka përgatitur diçka gjatë kohës që ishte në Shqipëri.

Xhensila e mahnitshme në këtë fotosesion

Emri i saj ka qenë shumë i përfolur në media dhe rrjetet sociale kohët e fundit, kjo për shkak të dasmës së bërë në muajin shtator. Martesa e saj me Bes Kallakun bëri bujë të madhe në media, e më pas edhe muaji i tyre i mjaltit. Xhensila është shumë aktive dhe e ndjekur në rrjetet sociale, në të cilat shpesh ndan me fansat imazhe të ndryshme nga jeta e saj. Së fundmi, Myrtezaj ka realizuar një set të ri fotografik, në të cilin vjen më e thjeshtë se zakonisht, por shumë e bukur dhe tërheqëse.

Ja çfarë ndodh në shtëpinë e Sarës dhe Ledionit

E dini se çfarë ndodh në shtëpi nëse keni një fëmijë të vogël? Sigurisht që të gjithë ata që janë prindër dhe me një fëmijë të vogël e dinë përgjigjen e pyetjes. Shtëpia është një rrëmujë e vërtetë dhe më e parregullta në botë. Fëmijët sado të vegjël që të jenë ato janë të aftë për të bërë rrëmujë. Kështu ndodh edhe në shtëpinë e Ledionit dhe të Sarës. Qeni i tyre Jobs është kudo prezent. Londoni dhe ai duket se janë në një garë të vazhdueshme për çdo gjë. Sara ka postuar sot në Instagram, një foto ku ata shfaqen duke “diskutuar” me njëri-tjetrin. Tema e diskutimit është kush do të hajë i pari. Sara shkruan se kjo është një luftë e vazhdueshme mes tyre. “Është një luftë e përditshme se kush do të hajë i pari!”, shkruan Sara në Instagram.

Sozia e Armina Mevlanit

Blogerja e njohur shqiptare Armina Mevlani ka qenë pjesë e javës së modës Milano-Paris. Armina ka të pasqyruar në rrjetet e saj sociale çdo të re nga bota e modës. Një nga tendencat e fundit të kësaj vjeshte janë kapelat. Armina para pak kohësh ka publikur një look të saj, ku nuk mungonte ky detaj. Por mesa duket ajo nuk është e vetmja. Në profilin e saj, Armina ka publikuar foton e një vajze e cila duket identik si ajo. ‘Një grua si ajo’, shkruan Armina.