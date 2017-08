Prizren, vdes duke vozitur – shkaktar sulmi në zemer

Policia ka njoftuar se një person ka humbur jetën në komunikacion. Ngjarja ka ndodhur të premtën në Qafën e Duhlës në Prizren. Dyshohet se shkaktar i vdekjes ka qenë sulmi kardiak që i ka ndodhur të ndjerit përderisa po voziste.

Ne vendin e ngjarjes kane dalur Njësitet përkatëse ndërsa , ekipi mjekësor ka konstatuar vdekjen e te dyshuarit.

Ky është njoftimi i plotë i policisë:

Qafa e Duhles, Prizren 18.08.2017-01:30. Raportohet se i dyshuari mashkull K-Shqiptar përderisa ishte duke lëvizur me veturën Opel me targa lokale, dyshohet për shkak te një sulmi kardiak ka humbur kontrollin mbi veturën dhe del jashtë rruge. Ne vendin e ngjarjes kane dalur Njësitet përkatëse ndërsa , ekipi mjekësor ka konstatuar vdekjen e te dyshuarit. Me urdhër te prokurorit trupi i pa jete dërgohet ne IML për obduksion.