Prishtina fiton derbin ndaj Bashkimit

Prishtina ka shënuar fitore në përballjen e sotme kundër Bashkimit në Superligën e Kosovës në basketboll.

Klubi nga kryeqyteti i Kosovës shënoi fitore me rezultat prej 81 – 73.

Te Prishtina shkëlqyen Fisnik Rugova me 21 pikë e Edmond Azemi me 20 sosh, kurse te Bashkimi më efikasi ishte Tmusiq me 27 pikë, i ndihmuar nga Moss me 19.