Prishtina e vendosur për dialog dhe marrëveshje finale me Beogradin

Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk ka alternativë, pavarësisht faktit se takimi i fundit ndërmjet delegacioneve teknike të dy vendeve ishte anuluar, si pasojë e vrasjes së politikanit serb nga Mitrovica, Oliver Ivanoviq, thonë përfaqësuesit politikë të Kosovës.

Sipas tyre, zhvillimet e fundit nuk do të duhej të ndikonin në këtë proces, ndërkohë që insistojnë që edhe procesi i dialogut të shkojë drejt fazës përmbyllëse.

Zëvendësministri i Punëve të Jashtme në Qeverinë e Kosovës, Anton Berisha, tha për Radion Evropa e Lirë se dialogu me Serbinë duhet të jetë i qëndrueshme dhe se ky proces duhet të ketë një epilog.

“Sa i takon dialogut, e ka sqaruar kryeministri, që ne duam një dialog në të cilin ka rezultate konkrete dhe se Kosova nuk mund të zhvillojë dialog në kuptimin që nuk është shtet dhe dialogu duhet të ketë epilog njohjen e shtetit të Kosovës”, tha Berisha.

“Dialogu do të jetë i qëndrueshëm, nëse Serbia ka qëllim integrimin në Bashkimin Evropian. Serbia nuk mund të zhvillojë politika kontradiktore si deri më tani, në njërën anë të mbulohet përmes dialogut, dhe në anën tjetër të jetë destruktive, siç ka ndodhur deri me tani”, tha Berisha.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka deklaruar së fundmi se delegacioni i ri qeveritar për bisedime me Serbinë, është informuar nga Bashkimi Evropian mbi gjendjen aktuale të procesit të dialogut, dhe se sipas tij, marrëveshjet e arritura janë në interes të vendit dhe qytetarëve.

Nga ana tjetër, analisti politik, Ramush Tahiri konsideron se dialogu nuk ka alternativë, dhe se sipas tij, është e vetmja rrugë për zgjidhjen e çështjeve mes Kosovës dhe Serbisë.

“Dialogu është në interes i të dy popujve dhe dy shteteve. Po të kishte pasur çfarëdo mundësie që Kosova si shtet i ri t’i zgjidhë këto çështje, që ne i konsiderojmë me të drejtë si çështje të brendshme, institucionet e saj do t’i kishin zgjidhur me kohë. Andaj, BE-ja ka ndërmarrë iniciativë për lehtësimin e këtij dialogu”, tha Tahiri.

Ai mendon se pavarësisht që dialogu mes palëve ka nisur që disa vite dhe po zhvillohet ngadalë, ai po jep rezultate.

“Dialogu do të jetë i qëndrueshme gjithsesi, ani që do të jetë i ngadalshme dhe do të përfundojë me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet këtyre dy shteteve, duke zgjidhur çështjet konkrete”, tha Tahiri.

Zyrtarët në Qeverinë e Kosovës thonë se janë në pritje të Bashkimit Evropian, që të caktohet data se kur do të zhvillohet takimi i radhës në Bruksel.

Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për çështje teknike, ka nisur në mars të vitit 2011, për herë të parë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, në vitin 2008.