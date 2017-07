Prishtina bëhet edhe me treg të luleve

Komuna e Prishtinës ka hapur sot në sheshin “ Skënderbeu” Tregun e Luleve.

Kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti tha me këtë rast se për herë të parë kryeqyteti do të ketë treg të luleve të freskëta për dashamirët e tyre. Sipas tij me këtë treg do të zhvillohet edhe më tej ky sektor pasi që lulet do të jenë më afër qytetarëve.

Tregu i Luleve do të jetë i hapur për çdo ditë me gjashtë shtëpiza dhe gjendet afër ndërtesës së Qeverisë së Kosovës.

Kultivuesit e luleve konsideruan se ky është një hap i qëlluar nga komuna për shitjen e luleve.

Përfaqësuesja e biznesit familjar “Unique Flower”, Valmira Berisha, tha se në këtë treg po prezantojnë rreth 40 lloje të luleve, ndërsa lulja më e kërkuar sipas saj është Orchidea. /rtk/