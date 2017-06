Prishtina 24 orë ujë, Fushë Kosova me probleme ende

Me përurimin e Fabrikës së ujit në Shkabaj në mars të këtij viti, kryeqyteti po furnizohet me ujë të pijshëm 24 orë në ditë, ndërsa në Fushë Kosovë nuk po ndodh një gjë e tillë.

Zëdhënësja në KUR ‘Prishtina’, Arbërie Zogiani, tha për Radio Kosovën se janë në përfundim të projektit për kyçje të një gypi i cili lidh Fushë Kosovën me Fabrikën e ujit në Shkabaj.

Ndonëse në përurimin e Fabrikës së ujit në Shkabaj u premtua se përveç Prishtinës nga kjo do të përfitojnë edhe gjashtë komuna të tjera, ndër to edhe ajo e Fushë Kosovës. Banorët atje shprehen skeptikë se këto premtime do të realizohen. Sipas tyre, Fushë Kosova ka mungesë mjaft të madhe të ujit të pijshëm, në veçanti gjatë stinës së verës.

”Edhe pse është bërë kjo fabrika e re, kanë premtuar se do të ketë më shumë ujë. Mirëpo kemi shumë pak ujë, në mëngjes ka ujë edhe në mbrëmje pak. Domethënë, dy orë jemi me ujë e 7 – 8 orë pa ujë. Kush ka puset i përdor ato”, thotë një qytetarë.

”Kjo temperaturë kaq e lartë e ne nuk kemi ujë! Edhe kur vije në ora 6-7 deri në 11 ndalet. Kjo nuk është e arsyeshme, sepse ka mjaft ujë për qytetarin. Në temperatura të larta shumë na pengon.”

Ndërkaq, zëdhënësi i Komunës së Fushë Kosovës, Ali Topalli tha për Radio Kosovën se problemi qëndron te një gyp i cili duhet të vendoset nga Fabrika e Ujit në Shkabaj në drejtim të Fushë Kosovës, për të cilin sipas tij, presin që Ministria e Financave të përmbushë premtimin.

”Kemi pasur një takim me zyrtarë të lartë të KEK-ut, me drejtorin gjeneral të KEK-ut dhe me përfaqësues të Kompanisë Ujësjellësi. Kemi biseduar që fshatit Bardh i Madh dhe fshatit Grabovcit t’u mundësohet kyçja në këtë gyp që ata të kenë furnizim të rregullt me ujë. Premtimet janë së duhet të realizohet. Kështu që po shpresojmë që shumë shpejt një pjesë e gjithë territorit të Komunës së Fushë Kosovës të jetë e kyçur në sistemin e ri të ujësjellësit.”

Zëdhënësja në Ujësjellësin Rajonal “Prishtina”, Arbërie Zogiani, shprehet se kjo kompani është në fazën përfundimtare të hartimit të projektit për kyçje në Fushë Kosovë në rrjetin e Fabrikës së Ujit në Shkabaj.

”Do të shohim shumë shpejt që bashkërisht me Komunën e Fushë Kosovës dhe me Qeverinë e Kosovës do të bëjmë një zgjidhje në kuptimin e participimit të tyre për ta zhvilluar edhe këtë projekt”.

Vendosja e gypit që lidh Fushë Kosovën dhe Fabrikën e Ujit në Shkabaj kap shifrën afërsisht 1 milion euro.