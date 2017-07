Princat William dhe Harry kujtojnë telefonatën e fundit me nënën e tyre, Princeshën Diana

Ishte një bisede tipike telefonike mes dy djelmoshave dhe nënës së tyre, e cila ndodhej në pushime në Francë. Biseda ishte e shkurtër, sepse djelmoshat dëshironin të vazhdonin të luanin me kushërinjtë e vet, e jo të kalonin kohë duke biseduar në telefon.

Ajo bisedë e shkurtër telefonike e vitit 1997 i ndjek edhe sot e kësaj dite princat William dhe Harry, sepse nëna e tyre, Princesha Diana, do të vdiste në një aksident me makinë po atë natë, transmeton Express.

“Harry dhe unë ishim në nxitim për t’i thënë ditën e mire, e dini ‘shihemi më vonë’… sikur ta dija se çfarë do të ndodhte, kurrë nuk do të kisha qenë kaq i plogët rreth kësaj dhe gjithçka tjetër,” ka thënë William në një dokumentar të tri për Diana.

“Por ajo telefonatë më rrinë në kokë, s’më hiqet,” ka thënë ai.

Ndërsa Harry ka thënë: “Kur e mendoj është tejet e vështirë. Duke mos e ditur se ajo ishte hera e fundit që do të flisja me nënën time, sa më ndryshe do të kishte qenë ajo bisedë sikur ta kisha edhe idenë më të vogël se ajo do ta humbiste jetën atë natë.”

Dokumentari i The ITV “Diana, Nëna Jonë: Jeta dhe Trashëgimia e Saj,” do të transmetohet nesër në televizionin britanik.