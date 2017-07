Prezantohet Moreno, entuziast për transferimin në Romë

Hector Moreno është shprehur i lumtur për kalimin në Romë, i cili tashmë është prezantuar te skuadra italiane.

Mbrojtësi do të mbajë të vesh fanellën me numrin 15 dhe do të zë vendin e Antonio Rudiger, që u transferua te Chelsea.

Ai tashmë ka kryer testet mjekësore dhe është gati t’i bashkohet skuadrës, pas pushimeve të zgjatura për shkak të pjesëmarrjes me Meksikën në Kupën e Konfederatave.

“Jam shumë i lumtur dhe entuziast për këtë aventurë të re”, tha Moreno.

“Ende nuk ka folur me trajnerin Eusebio Di Francesco, por do të flasë së shpejti”, shtoi ai.

29 vjeçari i transferua në Romë nga PSV Eindhoven për 5.7 milionë euro.