Prezantimi, Lorik Cana Ambasador i projektit “Grassroots” në Shqipëri

Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, në një konferencë për shtyp të organizuar në ambientet e institucionit që drejton prezantoi ish-kapitenin e Kombëtares Shqiptare, Lorik Cana, si Ambasador i “Grassroots” për vendin tonë. Në fjalën e tij, Duka tha se figura e Lorikut do të ndihmojë në çuarjen përpara të këtij projekti, që ka synim masivizimin dhe zhvillimin e futbollit te moshat e reja.

“Jemi me ish-kapitenin për një event shumë të rëndësishëm, për ta emëruar Ambasador të projektit “Grassroots”. Pas ceremonisë së organizuar në Shkodër, për të gjithë kontributin e tij, ne do të vazhdonim bashkëpunimin. Është prioritet absolut për FShF-në futbolli i fëmijëve, një projekt që do të vazhdojë. Sot duhet të mendojmë për të ardhmen dhe besoj se çdofëmijë e ka ëndërr të bëhet i suksesshëm si Lorik Cana. E shfrytëzojmë këtë shembull pozitiv. FSHF do ta mbështesë Lorikun në çdo hap që do të ndërmarrë”. /ss/