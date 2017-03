Prestreshi: Kosova gati për Liberalizimin e tregut të energjisë

Liberalizimi i tregut në sektorin e energjisë do të bëhet në harmoni me Ligjin për Mbrojtjen e Konkurrencës. Kështu u tha pas një takimi të Autoritetit Kosovar i Konkurrencës të kryesuar nga zëvendëskryetari z. Ahmet Krasniqi dhe Zyrës së Rregullatorit të Energjisë Elektrike që për objektiv kishte bashkëpunimin ndërinstitucional për sa i takon trajtimit të iniciativës për liberalizimin e tregut në sektorin e energjisë

Krasniqi në këtë takim njoftoi përfaqësuesit e ZRrE-së se Autoriteti Kosovar i Konkurrencës inkurajon iniciativën për fillimin e liberalizimit të tregut në fushën e energjisë gjë që Autoriteti Kosovar i Konkurrencës gjithherë rekomandon licencimin e operatorëve të ri në tregun Kosovarë jo vetëm në sektorin e Energjisë por edhe sektorët tjerë ekonomik që si qëllim kryesor ka kualitetin e produktit, çmimet e arsyeshme dhe mundësitë më të mëdha për të zgjedhur.

Ata u dakorduan që gjatë licencimit të operatorëve të ri të konsultohet Ligji për Mbrojtjen e Konkurrencës i cili ndalon marrëveshjet në mes ndërmarrjeve apo vendimet me të cilat veçanërisht përcaktohen çmimet në mënyrë të drejtpërdrejt apo të tërthortë, kufizimet apo kontrollimet e prodhimeve, tregjeve apo zhvillimeve teknike, -ndarjet e tregjeve apo burimet furnizuese. Gjithashtu gjatë licencimit të operatorëve nuk do të lejohen kushtet jo të barabarta të ndërmarrjeve në transaksione, -kushte që nuk kanë të bëjnë me natyrën e objektit gjatë lidhjes së kontratës si dhe refuzimi i hyrjes së ndërmarrjes tjetër duke dhënë shpërblime apo ndonjë formë tjetër për të mos i bërë konkurrencë ndërmarrjes me pozitë dominuese etj.

‘Vlerësimet tona ishin se me liberalizim nënkuptohet mundësia që konsumatori të ketë mundësi zgjedhje të kualitetit dhe çmimit më të arsyeshëm në të kundërtën fiksimi i çmimit dhe ndarja e tregut nuk janë dhe nuk konsiderohet liberalizim i tregut. Parimisht Autoriteti Kosovar i Konkurrencës gjithherë insiston që mos të ketë ngritje çmimesh duke pas parasysh gjendjen e popullatës dhe standardin e qytetarëve në Kosovë dhe se çmimet t’i përcaktoj konkurrenca e lirë e tregut’, tha Valon Prestreshi Kryetari i AKK-së. /KI/