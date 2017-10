Presidentin i Shqipërisë, Ilir Meta viziton Kosovën

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, me ftesë të tij pret në vizitë shtetërore, Presidentin e Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta.

Fillimisht, Presidenti Thaçi do ta pres Presidentin Meta, me pritje ceremoniale në sheshin “Ibrahim Rugova”, për të vazhduar më tej me takimin bilateral.

Ndërkaq në fund të takimit Presidentët Thaçi e Meta, do të kenë konferencë për media.