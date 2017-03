Presidenti Thaçi përshëndet anëtarësimin e Malit të Zi në NATO

Presidenti Hashim Thaçi, përmes një shkrimi në rrjetin social “Twitter”, ka përshëndetur anëtarësimin e Malit të Zi në Aleancën e NATO-s, që pritet të ndodh brenda një viti.

“Mali i Zi këtë vit do të bëhet pjesë e NATO-s. Kosova do të kufizohet me dy shtete anëtare të aleancës dhe ky është një zhvillim i madh,” ka shkruar Presidenti Thaçi.

Ai më tutje ka uruar të gjithë qytetarët e Malit të Zi për anëtarësim në NATO.

Mali i Zi do të jetë shteti i dytë i Ballkanit Perëndimor, i anëtarësuar në NATO, pas Shqipërisë, e cila pjesë e kësaj aleance u bë në vitin 2009.