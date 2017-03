Presidenti Thaçi ecën vetëm

Procedimi i ligjit për transformimin Forcave të Sigurisë së Kosovës në ushtri në Kuvendin e Kosovës të iniciuar nga ana e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, edhe pse në parim ka gjetur mbështetje nga të gjitha partitë politike vazhdon të jetë në nivel të diskutimeve në institucionet më të larta të vendit pas kërkesës së NATO-së, BE-së e së fundi edhe ShBA se themelimi i saj duhet të bëhet përmes ndryshimit të amendamenteve kushtetuese.

Përderisa procedimi i mëtejmë i këtij ligji është në fazën e diskutimeve, analist politik shprehim mendime të ndryshme lidhur me rrugëzgjidhjen e këtij problemi mjaft të mprehtë për institucionet e vendi.

Politologu Ramush Tahiri tha për Kosova Info se duhet lëvizur përpara pasi nuk po formohet FAK-u dhe nuk po ndryshohet Kushtetuta.

“Po bëhet plotësim ndryshimi i ligjit ekzistues për FSK dhe po i jepen kapacitete shtesë FSK – si strukturë civile e uniformuar emergjente plus edhe parandaluese mbrojtëse. Kjo bëhet me ligje është çështje e brendshme dhe fare nuk e prishe karakterin gjithë përfshirës qytetar e multietnik. Është e drejtë e Kosovës obligim i Presidentit me ecë me kohën dhe me parandaluar rreziqet qe i kanosen vendit, qytetarëve, pasurisë e jetës”, tha ai.

Por ndryshe mendon analisti Blerim Burjani i cili konsideron se duhet te zhvillohen kontakte të drejtpërdrejta me zyrtar të NATO-se jo vetëm me dërgim te letrës.

“Deri tani presidenti Thaçi po merret vetëm me debate publike në Kosovë dhe po i lute listën serbe dhe Beogradin te votoj Forcën e armatosur. Serbia përmes “Listës Serbe” flet për interesat e veta pra tash është gjendja kështu për momentin, nivel sqarimesh,diskutimesh me faktorët ndërkombëtar dhe me listën serbe përderisa spektri politik shqiptar dhe civil janë pro themelimit të ushtrisë së Kosovës sa më parë. Tash faza e dyte është diskutimi në Kuvend dhe faza e trete është aprovimi i ligjit, janë gjerat në të cilat duhet ecur”, tha Burjani.

Presidenti Thaçi në gjykimin e analistit Islam Krasniqi ka bërë një hap të ngutshëm dhe të pa menduar, i cili e pa si pikë të dobët formimin e Ushtrisë, dhe furishëm e mori kërkesën e opozitës dhe një pjese së pozitës për ndryshimin e Ligjit, dhe pa u konsultuar me Ambasadorin Amerikan dhe NATO-n mori vendim për t’ia shtuar kompetencat FSK-së, sepse është kërkesë që e përkrah opozita prej ardhjes së tij në pozitën e unifikuesit të popullit.

“E vetmja zgjedhje që nuk i ve në dyshim miqësinë tonë më ShBA-në në lidhje më themelimin e FAK-ut është që të kërkon një garanci nga Ambasadori Amerikan dhe NATO që në një afat të shkurtër ti bindin Serbet që të votojnë për ndryshimin e Kushtetutës për themelimin e Ushtrisë. Atë që dikur Presidenti Thaçi e injoronte”kompetencat e Serbëve më pakon e Ahtisarit” sot po i vuan pasojat, dhe zgjedhja e vetme është vetëm duke kërkuar mbështetjen e Ambasadës së Amerikës dhe vendeve të Kuintit, sepse neve nuk na duhet asgjë ushtria duke i prishur raportet me ShBA-të dhe NATO-n sepse e dimë fort mirë fuqinë tonë!”, tha Krasniqi.

Ndërkaq Ushtaraku, konsideron se përshpejtimi për të proceduar këtë ligj në parlament, presidenti e bënë për poenë politik. Ai thotë se në shtator te këtij viti, ShBA ka paraparë të nis transformimin e FSK-së në ushtri dhe këtë e dinë liderët tanë.

“Por Hashimit i ka hi uji ndër prapanicë me shumë shokë nga Specialja dhe mundohet të tregohet se ai e bëri UÇK-në, ai e bëri luftën dhe lirinë, ai e bëri pavarësinë dhe tani donë të merr merita për të bërë ushtri. Duke e bërë me qëllim për para fushatë zgjedhore. Dhe mendonte se LDK nuk do ta përkrah, sepse LDK dëgjon gjithë ShBA dhe EU. Por LDK kësaj radhe e përkrahi, shkaku i zgjedhjeve që do vijnë, që mos të del para elektoratit si dështuese. Edhe pse në prapavijë LDK konsultohet me ShBA. Këta të fundi së pari duan burgosjen e kriminelëve dhe pastaj zgjedhjet e përgjithshme, pastaj formimin e ushtrisë”, tha ai.

Sipas tij, BE do me çdo kusht që Hashimi i pari me shkua në Hagë për të cilën insistojnë Gjermanët. Këtë ShBA ia kanë thënë Hashimit i cili kur e ka hetuar mundohet të bëhet Hero në sy të popullit, por kështu me konfrontime do pëson keq.

“PDK donë me çdo kusht zgjedhje para speciales, se pas burgosjes së krerëve të saj do humb zgjedhjet keq. Këtë e dinë dhe mundohen të bëjnë trazira në Kosovë siç edhe patëm rastin këtyre ditëve. Koha shpejt do sqaron gjërat. Është një lloje ngutje para speciales. Nguti për zgjedhje të parakohshme, nguti për prishje të koalicioni, nguti për trazira dhe destabilitet, nguti për ta bërë një 2004, nguti duke menduar t’i fitojnë zgjedhjet me shumicë dhe përmbysin gjerat, nguti për ta bërë anarki për ta shpëtua prapanicën e vetë. Edhe rasti Vllasi është pjese e këtyre ngutjeve. Kjo ndërkohë i konvenon boshtit Serbo – Rus’, mendon ai. /KI/