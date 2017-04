Presidenti Nishani dekoron zotin Ruzhdi Ushaku me Dekoratën “Nderi i Kombit”

Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Z. Bujar Nishani i akordoi më 29.03.2017, nr. dekreti 10109 zotit Ruzhdi Ushaku Dekoratën “Nderi i Kombit” me motivacionin: “Për kontributin e tij të shquar në shkencat albanologjike, si studiues i shkencave filologjike. Me punimet shkencore, botimet, kumtesat, e përkthimet nga disa gjuhë, si dhe punën e tij të palodhur pedagogjike shumëvjeçare, ka transmetuar tek brezat e rinj ruajtjen e vlerave dhe të identitetit tonë kombëtar.” Ky ishte edhe mesazhi përmbajtjesor i dekorimit.

Veprimtaria shkencore e Prof. dr. Ruzhdi Ushakut është vlerësuar edhe nga shumë institucione tjera të larta shkencore, mirëpo disa nga ato që i njohim publikisht po i përshkruajmë.

Ushaku është anëtar AKTIV (i rregullt) i Akademisë Evropiane të Arteve (Académie Européenne des Arts) me seli në Bruksel.

Akademia Evropiane e Arteve është themeluar me 13 shtator 1965 në Paris. Kjo Akademi mbulon tërë Evropën dhe është e shtrirë në të gjitha kontinentet e botës, e cila numëron rreth 500 anëtarë aktivë (të rregullt). Në mesin e tyre, prej majit të vitit 2006 edhe prof. dr. Ruzhdi Ushaku, në cilësinë eseist, kritik i artit, shkencëtar-filolog.

Ruzhdi Ushaku ka lindur në Ulqin më 1 maj 1938. Rrjedh prej një familjeje detare-peshkatare. Shkollën fillore e kreu në Ulqin (1953), normalen në Prishtinë (1957). Si student i dalluar në Degën e romanistikës të Fakultetit Filozofik të Sarajevës, qe i zgjedhur demonstrator, kurse një vit ishte kryetar i Klubit të Romanistëve. Si absolvent qëndron 14 muaj në Paris (1962/63), ku vijon dhe i kryen me sukses të dalluar studimet e larta moderne frënge, për të cilat i lëshohet diploma ,,Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises Modernes’’ (Paris, 1963). Studimet pasuniversitare i kreu në Degën e Romanistikës në Fakultetit e Filologjisë në Beograd (1972), ku edhe u doktorua (1979), duke marrë gradën doktor i shkencave filologjike. Deri me tani ka botuar shtatë vepra dhe afro njëqind studime e punime të tjera nga fusha e filologjisë dhe gjuhësisë krahasuese, eseistikes dhe kritikës së artit në gjuhën shqipe, serbokroate, franceze, angleze dhe gjermane.

Akad. R. Ushaku, ka mbajtur ligjërata, ka marrë pjesë me kumtesa, apo paraqitur rezultate në shumë kongrese, simpoziume, tubime shkencore në vend dhe në botën e jashtme. Është marrë edhe me përkthime nga gjuha latine, frënge, italiane, serbokroate, prej të cilave pritet të shohë dritë edhe një vepër monumentale prej dy vëllimesh që kap rreth 1200 faqe të përkthyera nga gjuha frënge. Prej studimeve të tij dallohen veçanërisht ato me tematikë krahasuese nga detaria, mitologjia shqiptaro-ballkanike e më gjerë, si dhe ato nga sintaksa frënge, nga tekstet poetike në vështrim krahasues. Shumica e këtyre studimeve janë prezantuar në nivelin ndërkombëtar, përkatësisht në gjuhë botërore. Prej tyre dallohen studimet vëllimore për disa motive detare homerike-ilire, pastaj Bindi ilir, burri i dheut, romani Florimont (me syzhe shqiptaro-ballkanik i shkruar në gjuhën e vjetër frënge në vitin 1188), hidronimet antike nga hapësira iliro-arbërore, kryesisht të botuara edhe në gjuhë të huaja. Prej vitit 1971 është mësimdhënës universitar në Degën e Gjuhës dhe Letërsisë Frënge në Fakultetin e Filologjisë në Prishtinë, ku nga viti 1985 është zgjedhur profesor ordinar i këtij Fakulteti. Në cilësinë e mentorit ka formuar kandidatë për magjistra dhe doktorë të shkencave filologjike, jo vetëm në Prishtinë, por edhe në Sarajevë, Beograd, Paris. Prej vitit 1973, kur për herë të parë, me ftesën e profesorit të mirënjohur R.L. Wagner mbajti ligjëratë shkencore në Paris, kohë pas kohë do të ligjërojë deri në vitin 2000. Me 2003 u shpërblye me çmimin vjetor të Art-Club-it në Ulqin. R. Ushaku, jeton kohë pas kohe në Prishtinë dhe Ulqin. Më gjerësisht për jetën dhe veprën e akademikut, të interesuarit mund të informohen në veprën ,,Veprimtaria shkencore e Prof. Dr. R. Ushakut, në faqet elektronike.

Kjo është një pjesë e punës dhe veprimtarisë shkencore të prof.dr. Ruzhdi Ushakut.

Prandaj, i nderuari Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Z. Bujar Nishani vërtetë keni nderuar një kombin me një nderim të tillë. Zoti ju bekoftë!

Isha dhe do të mbetëm gjithmonë krenar për një veprim të tillë, Ju e nderuat profesorit tim të dashur, i cili na udhëzoi, mësoi dhe këshilloi rrugën e ndershme njerëzore dhe shkencore.

Zoti i dhëntë shëndet profesorit tonë të nderuar, kurse juve Z. President u dëshirojmë dhe presim dekorime të tjera për figura të tjera, të cilat frymëzuan brezat për ta ruajtur dhe zhvilluar gjuhën, kulturën dhe dinjitetin e popullit shqiptar.

Prof. asoc. dr. Shkelqim Millaku