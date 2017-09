Presidenti Meta nis vizitën e parë në Itali

Qysh prej marrjes së detyrës më 24 korrik, Presidenti Ilir Meta nuk ka bërë asnjë vizitë zyrtare.

Për të nisur takimet diplomatike jashtë vendit, kreu i shtetit do të nisë zyrtarisht vizitën e parë këtë të hënë.

Meta do të bëjë vizitën e tij të parë si President në shtetin fqinj, Itali.

Ai do të vizitojë Italinë më datat 11 dhe 12 shtator ku do të ketë takime me politikanë të lartë dhe krerët e shtetit.

Megjithatë agjenda zyrtare e vizitës nuk është bërë ende publike.