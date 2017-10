Presidenti i NDI-së, Keneth Wollack bashkëbisedon me studentët

Sot në ndërtesën e Kuvendit Presidenti i Institutit Demokratik Kombëtar Amerikan (NDI), Keneth Wollack, do të zhvillojë një bashkëbisedim me studentë të Universiteteve të Akredituara në Kosovë, në lidhje me sfidat në ndërtimin e demokracisë.

Wollack do të diskutojë rreth programeve të NDI-së dhe organizatave e institucioneve të tjera ndërkombëtare për zhvillimin dhe avancimin e demokracisë në nivel global, si dhe problemet me të cilat ballafaqohen vendet në tranzicion, në përpjekjet e tyre për të forcuar demokracinë dhe qeverisjen e mirë.

Hapjen e kësaj ngjarjeje do ta bëjë Sekretari i Kuvendit, Ismet Krasniqi.

Gjatë qëndrimit të tij në Kosovë, Wollack do të zhvillojë takime me liderët institucional dhe liderët opozitarë. /KI/