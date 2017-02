Presidenti: Drejtori i Doganave dhe britanikët të jashtëligjshëm

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, përmes një letre që i ka dërguar Kryetarit të Kuvendit, Kadri Veseli, i ka bërë të ditur se caktimi i kopanisë britanike për të zgjedhur persona të caktuar në pozita të larta është e jashtëligjshme, sepse bie ndesh me ligjin aktual. Rrjedhimisht, zgjedhja e Drejtorit të Doganave nuk ka vlefshmëri ligjore, pasi është bazuar në një dokument antiligjorë.

Ndërkaq ambasada britanike ka dhënë një përgjigje rreth kësaj çështjeje.

“Nuk e kemi parë letrën, andaj nuk mund ti përgigjemi asaj në detaje. Mund të konfirmojmë se e kemi pyetur qeverinë e Kosovës që të harmonizojnë Memmorandumin e Mirëkuptimit me legjislacionin në fuqi. Gjithnjë kemi pritur që ky projekt- që mundëson përzgjedhjen e stafit në pozita të larta në bazë të meritave do të hasë në rezistencë ndaj atyre që nuk dëshirojnë ndryshim. Por shpresojmë të vazhdojmë atë, duke u siguruar se Kosova përzgjedh shërbyesit publik që meritojnë të zgjidhen” – thuhet në përgjigjen e abasadës britanike.

Komunkimi mes Presidentit dhe Kryeparlamentarit ndodh pikerisht ne kohen kur para pak diteve eshte zgjedhur drejtori i Doganave te Kosoves, permes nje vleresmi te dale nga memorandumi I cili po vleresohet nga presidenti ne kundershtim me rregulloret dhe legjislacionin ne fuqi. Per procesin e emerimit pati raportuar edhe RTK, duke raportuar se ky proces edhe mund te kete pasur shkelje te evidentuara ne raportin vlerësues.