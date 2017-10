Presheva kërkon zgjedhje

Zgjedhje po kërkohen edhe në Luginën e Preshevës. Shkarkimi i disa këshillave drejtues të organizatave publike dhe zëvendësimi i tyre po cilësohet si i paligjshëm.

Përfaqësuesit e partive politike në Luginë, shprehin shqetësim ndaj veprimeve që kohëve të fundit ka ndërmarrë organi i përkohshëm që administron me Preshevën. Shkarkimi i disa këshillave drejtuese në organizata publike dhe zëvendësimi me ata të Alternativës, përfaqësuesit e së cilës udhëheqin me organin e përkohshëm të emëruar nga qeveria serbe, si dhe emërimi i disa drejtorëve, nga partitë që tashmë bojkotojnë organin e përkohshëm, shihen si jashtëligjore dhe tendencë për manipulim.

Ilir Sadriu, nënkryetar i Partisë Demokratike Shqiptare, ka thënë se subjekti i tij vlerëson se zgjedhjet do të ishin zgjidhja më e mirë e kësaj situate.

E Xhelal Memeti, kryetar i Degës së sapoformuar të Partisë Demokratike në Preshevë, për shkarkimet dhe emërimet e organit të përkohshëm, fajëson pushtet e kaluara, që sipas tij nuk kanë zgjedh me kohë drejtorët por ushtrues detyre.

Përfaqësuesit e organit të përkohshëm, nuk kanë dashur t`i komentojnë zhvillimet e fundit. Organi i përkohshëm i emëruar nga Qeveria serbe, përbëhet nga dy anëtarë shqiptarë të Alternativës për Ndryshim dhe një serbi i Partisë Përparimtare serbe, ndërkohë këtë organ po e bojkotojnë Partia Demokratike Shqiptare dhe Partia për Veprim Demokratik.