Premier League e gjitha në fushë, Chelsea, United e Tottenham kërkojnë 3 pikët në transfertë

Me festën e Krishtlindjeve në prag, Premier League angleze i luan ditën e sotme 9-të ndeshjet e mbetura të javës së 19.

Udhëheqësit aktual të kampionatit, Manchester City pret ne “Etihad Stadium” Bournemouth, me blutë që do të tentojnë ta mbyllin në mënyrën më fantastike vitin 2017, ndërsa në krahun tjetër skuadra e drejtuar nga Eddie Howe vijnë pas një ecurie shumë negative, ku në 6 ndeshjet e fundit kanë marrë vetëm tre pikë.

Sipari i ditës së sotme hapet në 13:30 ku në “Goodinson Park” kampionët e Chelsea vizitojnë Evërtonin.

Totteham dhe Manchester United do ta mbyllin vitin 2017-të në transfertë me “gjelat” që do të takohen me surprizën e këtij sezoni Burnley sfidë që do të vendos dhe pozicionin përfundim të fazën e parë të sezonin, pasi dy skuadrat i mbajnë vendin e 6-të dhe të 7-të me vendasit që kanë 1 pikë më shumë se londinezët, ndërsa “Djajtë” e Mourinho-s e mbyllin 2017-tën kundër Leicester City.

Takimet e tjera janë:



Brighton-Watford

Southampton-Huddersfield

Stoke-West Brom

Swansea-Crystale Palace

West Ham-Newcastle