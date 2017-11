Prekazi publikoi listën e futbollistëve për ndeshjet me Izraelin dhe Azerbajxhanin (Video)

Përzgjedhësi i Kombëtares U21, Rafet Prekazi, ka mbajtur sot konferencë për media ku ka publikuar edhe listën e futbollistëve që do t’i ketë në dispozicion për dy ndeshjet e ardhshme kualifikuese kundër Izraelit, më 9 nëntor në Mitrovicë dhe kundër Azerbajxhanit në udhëtim më 14 nëntor.

Prekazi ka falënderuar fillimisht mediat për interesimin e madh që kanë treguar për këtë konferencë dhe është shprehur optimist se një interesim i tillë do të jetë edhe tek tifozët. Ai më pas ka folur për rivalin e ardhshëm duke u shprehur i bindur se angazhimi i lojtarëve të tij do të jetë maksimal.

“Dihet që kjo përfaqësuese gjatë këtyre ndeshjeve ka treguar lojëra të cilat kurrkush nuk mund ta kritikojë. Pres që në të ardhmen të jep edhe më shumë me këta lojtarë. Sa i përket Izraelit duhet t’i shohim gjërat realisht. Kosova është e re, ndoshta të gjitha përfaqësueset tjera janë më të mira në letër, por në fushë djelmoshat tanë duhet të dëshmojnë se diferencat në mes përfaqësueseve po zvogëlohen. Izraeli është një ekip që ka lojtarë në përbërje që kushtojnë edhe me miliona, mirëpo ne do të japim maksimumin që ky dallim të jetë sa më i vogël në fushë. Megjithatë, e kam thënë edhe para kualifikimeve dhe po e përsëris se pa marrë parasysh se kë e kemi kundërshtar, shpirti luftarak i djelmoshave tanë do të bëjë atë diferencë të jetë minimale. Normal, si çdo trajner e mendoj më të mirën dhe hyjmë për të fituar, por respekt për kundërshtarin, pasi jemi të vetëdijshëm për cilësitë e tyre. Për t’u arritur fitorja duhet të punohet dhe luftohet fortë në fushë. Dhe jam i bindur se lojtarët do të japin 120 përqindshin e tyre. I kemi humbur disa ndeshje që në bazë të lojës që kemi treguar nuk është dashur t’i humbim. Por, tash të gjithë e dinë që Kosova nuk është kafshatë e lehtë“, ka theksuar Prekazi.

Edhe kapiteni Rron Broja është shprehur optimist për paraqitje të mirë dhe për fitore, por është i vetëdijshëm se para vetës kanë një kundërshtar shumë cilësor. “Do të jetë një ndeshje shumë e vështirë për neve, mirëpo kemi kohë për t’u përgatitur dhe të futemi sa më mirë në këtë ndeshje. Shpresoj të arrijmë fitore, edhe pse jemi të vetëdijshëm se kjo nuk do të jetë aspak e lehtë. Me paraqitjet që kemi bërë deri më tash, shpresoj se do të kemi sukses edhe këtë herë. Kemi një harmoni shumë të mirë në përfaqësuese dhe tash e njohim edhe më mirë lojën e njëri-tjetrit”, ka theksuar Broja.

Përzgjedhësi Prekazi ka ftuar dashamirët e futbollit që të vijnë të enjten në stadiumin “Adem Jashari” në numër sa më të madh dhe t’i japin mbështetje dhe kurajë këtyre djelmoshave, të cilët me paraqitjet e treguara deri më tash kanë dëshmuar se futbolli i Kosovës ka të ardhme të ndritur.

Lista e futbollistëve të Kombëtares U21

Visar Bekaj – Prishtina

Dren Hodaj – KEK-u

Betim Halimi -Drita

Kamer Krasniqi -Osnabruck

Ardian Ismajli -Hajduk Split

Lirim Mema – Eintracht Braunschweig

Idriz Voca – Luzern

Arian Kabashi – Sion

Besfort Kolgeci – Eintracht Braunschweig

Florian Loshaj -Mastricht

Dren Feka – Luzern

Kushtrim Shabani – Llapi

Ylber Maloku – Trepça’89

Florent Hasani – Trepça’89

Muharrem Jashari – Trepça’89

Enis Bytyqi – Wuzburger Kickers

Rron Broja – Trepça’89

Bersant Celina – Ipswich Town

Ardit Gashi – Bassano Virtus

Arbër Hoxha – Besa

Mirlind Daku – Llapi

Lirim Kastrati – Lokomotiva Zagreb

Drilon Tejeci – KEK-u

Meriton Korenica – Liria