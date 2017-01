Pozita thotë se dialogu duhet të vazhdojë, opozita është kundër

Pozita dhe opozita nuk pajtohen sa i përket vazhdimit të dialogut me Serbinë, ku nesër pritet që në Bruksel të takohen përfaqësuesit më të lartë të shtetit të Kosovës dhe Serbisë.

Zyrtarë të pozitës dhe opozitës ishin të ftuar në emisionin IMAZh në RTK, për të komentuar këtë takim.

Bajram Gecaj, zv/ministër dhe këshilltar i kryeministrit, tha se është me interes të vendit që dialogu të vazhdojë, kur dihet se kemi mjaft çështje të pa zgjidhura dhe të ulen tensionet. Pra është muri, arrestimi i Haradinajt dhe shumë çështje të tjera.

Ai tha se Kosova e edhe Serbia jemi të interesuar të integrohemi në BE dhe nëse nuk pranojmë dialogun një gjë e tillë është e pamundur.

Gecaj tha se janë të interesuar që dialogu me Serbinë të përfundojë shpejtë, mirëpo Serbia çdo herë me hapje të temave të reja me Kosovën mundohet ta shtyjë integrimin e Kosovës në BE deri në ditën e fundit.

Serbët sipas tij, çdo herë janë të gatshëm për dialog që të dalin mirë para ndërkombëtarëve, ndërkaq Kosova nuk duhet të refuzojë dialogun që më pas Serbia të thotë se ne jemi të gatshëm për bisedime, por pala kosovare jo.

Ndërkaq nënkryetari i AAK-së, Ahmet Isufi deklaroi se nuk e di pse këta shkojnë në dialog kur po dihet se çka Serbia ka bërë kundër Kosovës. Ai tha se krejt që Serbia e ka bërë në Kosovë është dashur të hyhet në dialog për dëmet që i ka bërë, për pensionet e vjedhura, të zhdukurit etj.

“Sa herë Serbia që nxjerr një temë për Kosovën, këta shkojnë në bisedime”, tha Ahmeti. Ai tha se nuk e dimë se çka do të bisedohet nesër në Kosovë, është dashur sipas Isufit t’i thuhet Serbisë se duke cenuar Kosovën nuk ka dialog.

Nesër nuk do të ndodh asgjë në Bruksel, kanë shkuar kot thotë Ahmeti, duke shtuar se Serbia sërish po vazhdon me politikën e Millosheviçit dhe asgjë nuk po përparohet. “Këta është dashur t’i tregojnë BE-së se pa tërhequr Serbia fletarrestet, murin dhe shumë gjëra të tjera që ja ka shkaktuar Kosovës, nuk do jemi në dialog”, por kjo sipas tij nuk po ndodh.

Ai tha se me vazhdim të dialogut po përfiton vetëm shteti serb, por jo edhe Kosova.