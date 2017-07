Portugalia e treta në Kupën e Konfederatave (Video)

Portugalia ka mposhtur Meksikën me rezultat 2-1 në ndeshjen për vendin e tretë të Kupës së Konfederatave.

Të parët në epërsi kaluan meksikanët në minutën e 55-të pas një autogoli të Netos.

Portugezët barazuan në minutën e fundit me anë të Pepe, ndërsa në vazhdime Adrien Silva kaloi Portugalinë në epërsi.

Kampioni i Evropës me këtë fitore duhet të kënaqen me vendin e tretë në këtë kompeticion. Finalja ndërmjet Kilit dhe Gjermanisë do të luhet nga ora 20:00.