Poni rikthehet tek dashuria e parë… (Foto)

Poni është një nga këngëtaret më të dashura të muzikës popullore e cila çdo vit sjellë hite dhe këngë që dëgjohen pafund. Pas rikthimit me këngën “Mon Amour”, Poni ka vendosur të mos ndalet.

Me anë të një postimi në Instagram këngëtarja ka informuar ndjekësit se do të rikthehet tek dashuria e parë duke zbuluar se do të sjellë shumë shpejt edhe një këngë tjetër shkruan xing.

Se për çfarë dashurie të parë e ka fjalën Poni nuk e dimë, ndoshta është vendi ku do xhirohet videoklipi, por e gjitha mbetet mister deri në publikimin e këngës.

“Vallja Labiko” quhet kënga dhe Ponin e shohim të veshur me të verdha teksa xhiron klipin.