Polonia shkon në botëror, Danimarka dhe Slovakia në Play Of

Polonia bëhet skuadra e 14 që kualifikohet në botërorin Rusi 2018, ndërsa Danimarka dhe Irlanda e Veriut shkojnë në fazën Play Off. Në orën 18 u luajtën sfidat e grupeve E dhe F, aty ku u zgjidhën edhe dilemat përfundimtare.

Në grupin E ashtu siç pritej Polonia eviton surprizat pasi triumfon ndaj Malit të Zi duke vendosur emrin në turneun e vitit të ardhshëm. Ashtu siç pritej Levandovski mbetet lideri i vendasve edhe pse golat e avantazhit të dyfishtë u realizuan nga mesfushorët Maczinki në minutën e 6 dhe Grosicki 10 minuta më vonë. Dy goditje të shpejta për Malin e Zi që arrin të marrë veten në pjesën e dytë, duke barazuar rezultatin me një supergol në minutën e 78 nga Mogusa dhe 5 minuta më vonë me Vukcevic. Por Polakët ndezin motorët duke u rikthyer në epërsi me anë të Levandovskit 5 minuta përpara fundit, me rezultatin që vuloset nga një autogol i Stojkovic në minutën e 87.

Në Kazakistan vendasit ndajnë një pikë me Armenët në barazimin 1-1. Henri Mkhitarian, kaloi në epërsi miqtë e 26 në ndërsa në pjesën e dytë në minutën e 61 Turisbek është ai që vulos rezultatin.

Në Kopenhagen Danimarka nuk arrin të mposhtë Rumaninë në një sfidë të zhbllokuar me penallti në minutën e 59 nga Eriksen, pas faullit të shkaktuar ndaj Bendtner. Me 10 futbollistë në fushë që nga minuta e 63, Rumunët barazojnë me anë të Deac dy minuta përpara fundit.

Në Grupin F llogaritë për kreun ishin të mbyllura me Anglinë që udhëtoi drejt Lituanisë si fituese e grupit. Me shumë ndryshime në formacion 3 luanët zhbllokuan sfidën me anë të penalltisë së kthyer në gol nga Hery Kane në minutën e 27, gol që i dha fitoren e 8 në grup Anglisë.

Ashtu siç pritej Sllovakia bën detyrën ndaj Maltës në shtëpi, me një triumf të pastër 3-0. Me nga një gol për çdo pjesë Nemec bëhet heroi i vendasve ndërkohë që Duda shënon golin e 3 të mbrëmjes në minutën e 70.

Emocione në Ljubjanë ku Sllovenia ndal në barazim 2-2 Skocinë. Grifith në minutën e 32 kaloi në avantazh britanikët por dy ndryshimet në pushim nga Katanec rezultuan decizive me Bezjak që i ardhur nga stoli shënon dy herë në minutat 52 dhe 72. Dy minuta përpara fundit Snodgrass i ardhur nga stoli vulos barazimin që nuk i vlen Skocisë për të shkuar në Play Of. /ss/