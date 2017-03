Politikani serb që hapur thotë se Kosova është e pavarur

Kandidati i ardhshëm për president të Serbisë, nga liga e socialdemokratëve të Vojvodinës Nenad Canak ka deklaruar se Kosova është njohur si shtet i pavarur dhe më nuk është në përbërje të Serbisë, duke shtuar se interesat e vendit kërkojnë që “të ballafaqohemi me faktet”.

“Problemet me të cilat ballafaqohet Serbia janë të mëdha, një numër kërkojnë nga ne të marrim përgjegjësinë për vendimet që duhet marrë. Të njihet pavarësia faktike e Kosovës është një nga vendimet e tilla. Në emër të paqes në Ballkan, të ardhmes evropiane të Serbisë dhe pajtimit historik të dy popujve shprehë gatishmërinë time që një vendim të tillë edhe ta mbështesë’, tha Canak në një deklaratë të shkruar.

Lideri i LSV shtoi se për dallim nga disa kandidatë, ai nuk dëshiron të merr pjesë në politikën e cila me mite jep përparësi në raport me realitetin që ik nga fakti, sa do që janë të pakëndshme. /KI/