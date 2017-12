Politikanët e kanë ngatërruar konceptin e atdheut me atë të truallit

Shkruan: Ndue UKAJ

Të jemi të qartë: shoqërinë tonë e mbizotërojnë konceptet orientale të qeverisjes. Këto koncepte, kanë pamundësuar ajrosjen me vlerat e njëmenda të demokracisë perëndimore. Për vite të tëra, sidomos nga vdekja e Rugovës e këndej, jemi treguar hipokritë me veten dhe të tjerët.

Si pasojë e këtij mentaliteti, tash e sa vite, sorollatemi në vorbullën e një krize serioze dhe s’ dimë të dallojmë çka është normale dhe çka jonormale.

Koncepti i “atdheut”, siç gjykohet nga këta që i kemi në krye të shtetit, më shumë i ngjet koncept të “truallit”, pra të “truallizimit”, prandaj ende nuk bëhet fjalë për vlera shtetërore, e as për dobi të përbashkëta. Sepse, trualli ka pasha dhe jo princ. E pasha sundon dhe nuk udhëheqë. Shkrimtari Ismail Kadare, këtë fenomen e trajton mjeshtërisht te romani “Kamarja e turpit”, dhe nëpërmjet një personazhi, thotë: Shqipëria nuk bëhet me pasha, por me princ. Me pasha mund të bësh një pashallëk, por jo një shtet.

Duke fol për figurën e Skënderbeut, në roman në fjalë thuhet: Skënderbeu vërtet kishte pak topa e ushtri, por ai kishte ide të mëdha, dhe për këtë Shqipëria i shkoi pas atij dhe jo atyre që përfaqësonin konceptin e truallit dhe të topave.

Pa një ide të qartë e të madhe, nuk mund t’ i shpëtojmë kamarës së turpit, ku është vendosë tash e sa kohë ideja e atdheut, që është bastarduar deri në ide të truallit, me të cilin mund të bësh çfarë të duash.

Tash e sa vite, shëndeti shpirtëror dhe politik i Kosovës është në rrezik. Sepse, ka kohë që ne i kemi mbyllë dritaret e ajrosjes së shpirtit dhe politikës tonë me ide humane, kulturore dhe intelektuale, që shpijnë drejt progresit. Po, gjatë këtyre viteve, kemi krijuar karagjozë të politikës dhe autoritete të rreme në opinionin publik.