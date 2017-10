Policia: Shmangni Merdaren, janë duke u kryer punime në këtë pikë kufitare

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pret që në mes të javës të përfundojë procesi i numërimit të votave me kusht dhe votave të personave me nevoja të veçanta nga zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, thotë se pas përfundimit të numërimit, kandidatët nga subjektet politike do të mund t’i drejtohen Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, nëse kanë ndonjë ankesë rreth rezultatit zgjedhor. Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve deri më tani janë numëruar votat me kusht nga disa komuna. Ky proces është duke vazhduar në QNR....