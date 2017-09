Policia për 72-vjeçaren e pranuar në QKUK: Nuk është dhunim po diçka tjetër

Rasti i një qytetare 72-vjeçare nga Prishtina, për të cilën u tha të jetë dhunuar seksualisht, tashmë ka dalë të mos jetë ashtu.

“Lidhur me rastin e raportuar më herët, nën dyshimet e ngritura për rastin e dhunim të një femre rreth 72 vjeçare, del se pas veprimeve të menjëhershme, me rekomandim të prokurorit kompetent për hetim dhe ekzaminim mjekoligjor, është konstatuar se nuk kemi të bëjmë me vepër penale të dhunimit”, ka thënë për Insajderin zëdhënësi i Policisë, Bajram Krasniqi.