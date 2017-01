Policia: Nuk është sulmuar Ambasada e Holandës

Policia e Kosovës ka demantuar mediat serbe, të cilat kanë raportuar sonte se është sulmuar Ambasada e Holandës në Prishtinë.

Reagimi i plotë i Policisë:

Policia e Kosovës bën me dije dhe sqaron se lajmi i publikuar është një dezinformacion, nuk paraqet informacionin real dhe se nuk ka pasur asnjë gjuajtje apo të shtënë me armë zjarri në ambasadën e Holandës në Prishtinë.

Sot rreth orës 17:50 është raportuar për një gjuajtje me armë e cila dyshohej të ketë ndodhur në një shtëpi private në Velani të Prishtinës.

Policia e Kosovës me të gjitha njësitet relevante policore menjëherë kanë shkuar në atë lokacion, dhe nga verifikimet e para dyshohet se nga ballkoni i një shtëpie një person ka gjuajtur me armë në ajër, në drejtim të panjohur, por që fare nuk ka të bëjë me ambasadën në fjalë.

Vlen të potencohet se nuk është raportuar për ndonjë të lënduar.

PK ka kryer bastisje në shtëpinë e dyshuar dhe në vendngjarje ka gjetur dy gëzhoja, përderisa është në kërkim të personit të dyshuar i cili është i njohur për policinë.